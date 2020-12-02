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不保證百分百台豬 林奕華：國產豬標章出師未捷身先死

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口惹議，還設計國產豬、進口豬標章讓民眾區分，卻遭中央畜產會踢爆，國產豬標章認證肉品不代表百分百用國產豬肉。國民黨團書記長林奕華今揶揄，國產豬標章算是出師未捷身先死。記者周志豪／攝影
民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口惹議，還設計國產豬、進口豬標章讓民眾區分，卻遭中央畜產會踢爆，國產豬標章認證肉品不代表百分百用國產豬肉。國民黨團書記長林奕華今揶揄，國產豬標章算是出師未捷身先死。記者周志豪／攝影

民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口惹議，還設計國產豬、進口豬標章讓民眾區分，卻遭中央畜產會踢爆，國產豬標章認證肉品不代表百分百用國產豬肉。國民黨團書記長林奕華今揶揄，國產豬標章算是出師未捷身先死。

行政院長蘇貞昌昨在立院答詢時，面對國民黨立委輪番要求開放萊豬後，國內豬、牛肉肉品與加工品應標示是否含萊劑，堅定拒絕，反而一再宣傳未來肉品有產地標章，圓的就台灣的，三角就外國的，連顏色都不一樣，一目了然、清清楚楚。

農委會主委陳吉仲也在立院拍胸脯宣稱，「我保證用國產豬的所有加工業者都是沒有含萊克多巴胺」，但卻遭中央畜產會執行長王忠恕打臉，有國產豬標章肉品不代表百分百國產豬，只要主原料是台灣豬，其他可以混雜。

林奕華揶揄，這個台灣豬的標章叫「出師未捷身先死」，也難怪蘇貞昌自己扯信功肉品公司支持政府萊豬政策，馬上被發聲明打臉，因為若不澄清，以後就跟台北牛肉麵節冠軍牛肉麵店一樣聲譽受損，未來產品可能大家也不敢買。

肉品 萊克多巴胺 林奕華

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