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強調資安防護 蔡英文：讓台灣成為可信賴的數位國家

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天出席民進黨中執會前召開簡短記者會發表談話，親上火線說明。記者杜建重／攝影
蔡英文總統今天出席民進黨中執會前召開簡短記者會發表談話，親上火線說明。記者杜建重／攝影

民進黨中執會今天邀請台灣網路資訊中心執行長黃勝雄以「疫情時代下台灣資安聯防應變及未來趨勢」為題進行專案報告，報告中指出，未來台灣應提升資安自主研發能量，包括資安產業化、產業資安化、採購資安國產品與服務、推動資安產業國際化等。民進黨主席蔡英文強調，未來要用台灣的資安模式，創造台灣的資安外交，「做好資安防護就是數位經濟發展的核心力量，也是讓台灣成為安全可信賴的數位國家，最重要的關鍵因素之一。」

蔡英文聽取報告後指出，全世界在疫情的衝擊之下，對於網際網路使用率是增加的，也因此，看到很多網路攻擊和各種境外勢力的挑戰。這些不僅是隱藏在日常所使用的開放性社群或網路之中，竊取政府、企業及你我的資訊，也透過網路惡意影響民主體制於無形。

蔡英文說，面對嚴峻的資安挑戰，除了要提高戰略思維的層級，更要有完善的資安應對策略，同時，要來發展網路治理的模式，建立跨域資安聯防系統，來提升各種危機處理的應變能力。在資安產業上，繼續強化5G、AI（人工智慧）、及AIoT（人工智慧結合物聯網）在產業中的應用，結合創新技術打造完善資安環境。

蔡英文說，「未來，我們要持續擴大國際參與，尤其是增加國際合作範圍，建構出國際級資安培訓場域，提升台灣在網際空間自主防護力；用台灣資安的專業模式，創造屬於台灣的資安外交。」

資安 蔡英文

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