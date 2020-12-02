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蘇貞昌明宣示打炒房9招 預售屋聯合管理小組運作中

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照片
行政院長蘇貞昌。報系資料照片

近日打房議題熱議，行政院蘇貞昌明將正式對外界宣示政府打擊炒房的決心，由國發會統整各部會打炒房短中長期方案，共9大項包含強化預售屋稽查，包括已經運作中的跨部會預售屋聯合管理小組、防杜個人藉由公司規避不動產稅負，及適時採行選擇性信用管制等。

政院人士表示，國內經濟表現不錯的情況下，最近投資回台，會帶動國內房地產景氣熱絡，但社會大眾也擔心，熱錢回台是否也會帶動炒房，經過近日討論、統整，國發會已綜整內政部、央行、金管會、財政部等手段，提出「健全房地產市場方案」，讓蘇貞昌正式對外界宣示政府打擊炒房的決心。

「健全房地產市場方案」將提出短期立即實施可行的作為，以及中長期的方案。短期部分首先針對預售屋與紅單炒作的部分，第一、必須整合不動產金融、政策、市場等面向指標，健全不動產市場診斷體系，掌握市場發展與動向；第二、強化預售屋稽查，包括成立跨部會預售屋聯合管理小組，以及聯合稽查建管、稅捐等；第三、加速實價登錄修法；第四、加強查核不動產交易所得，建立內政部與財政部通報機制，透過查稅與資金流向，加強稽查預售屋與紅單交易所得。

據了解，預售屋聯合管理小組目前將不會由行政院政委督導，也已經運作當中，主導部會為內政部。

政院人士表示，第五、防杜個人藉由公司規避不動產稅負；第六、修正住家房屋現值免徵標準，避免透過分割房屋規避稅負；第七、為防止房市資金氾濫，適時採行選擇性信用管制；第八則是控管銀行授信風險；第九、強化不動產業務風險管理與金融檢查。

政院人士說，上述作為近來有的已經陸續執行，穩定房巿政策需各部會及地方政府通力合作，才能讓打擊炒房產生效果。

房地產 行政院 蘇貞昌

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