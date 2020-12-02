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黃之鋒、周庭、林朗彥遭判刑 蔡英文：台灣會繼續相挺港人
「香港眾志」前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥、以及前成員周庭因為去年的抗爭，遭到判刑，蔡英文總統晚間透過臉書表示，黑夜總會過，黎明必會來，盼望香港朋友不要因為恐懼而忘記心中的理想；現在還不是絕望的時候，民主的台灣，一定會繼續相挺港人，相挺民主。
蔡總統說，這三位香港的年輕人，代表了香港人民爭取民主的集體意志。非常遺憾，這個判決讓港人的民主訴求，再一次被威權所壓制。
蔡總統指出，「台灣也曾經在民主路上奮鬥過，我們沒有因為恐懼，就忘了心目中理想的台灣」；黑夜總會過，黎明必會來，盼望香港朋友不要因為恐懼而忘記心中的理想，「現在還不是絕望的時候，民主的台灣，一定會繼續相挺港人，相挺民主。」
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