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促轉會稱已平反泰源五烈士 陳嘉君批楊翠公然說謊

聯合報 / 記者陳熙文丘采薇／台北即時報導
針對施明德砲轟促轉會是欠缺專業良心的人所組成。促轉會主委楊翠（圖）今天在接受電台專訪時表示，促轉會臉書PO文只是想還原歷史。記者杜建重／攝影
針對施明德砲轟促轉會是欠缺專業良心的人所組成。促轉會主委楊翠（圖）今天在接受電台專訪時表示，促轉會臉書PO文只是想還原歷史。記者杜建重／攝影

民進黨前主席施明德日前質疑促轉會未平反爭取台灣獨立的「泰源事件五烈士」、沒資格恥笑中國，促轉會主委楊翠接受專訪時表示，泰源五烈士已獲平反；促轉會是因為反對中共收編台灣相關歷史並作為「解放台灣」樣板，才會在臉書上發文，並認為施可能有誤解。施明德之妻陳嘉君晚間發文反擊，稱楊翠公然說謊。

促進轉型正義委員會近日在臉書粉絲團透過圖像及文字，對北京當局在2013年建成的「無名英雄廣場」花崗岩牆上有台灣泰源五烈士姓名一事表示，廣場上的台灣相關名單多抄錄自1999年綠島人權紀念碑、2007年景美人權園區名單，不僅出現抄錄錯誤，且將泰源五烈士定調為中共的烈士，也不符歷史事實。

施明德認為，促轉會一直視泰源五烈士為叛亂犯，「有什麼資格恥笑中國北京西山無名英雄紀念碑搶走了台灣烈士？」他批評民進黨未曾真正禮拜過台灣烈士。

楊翠今接受專訪時澄清，促轉會已平反泰源五烈士，姓名可見於目前總計5874人的促轉會撤銷刑事有罪判決公告。楊翠強調，促轉會臉書貼文目的是揭發、澄清謬誤資訊，激發台灣社會討論，並對中共企圖收編台灣歷史表達立場。促轉會和施明德一樣，尊重在威權統治下透過不同路徑爭取自由、民主、人權的前輩。

陳嘉君則在臉書表示，施明德作為泰源革命事件的當事人，在民進黨2000年執政後，20年來無論掌權者是誰，都不斷提醒、要求政府能夠向為台灣英勇犧牲的泰源五烈士致敬，施明德沒有、也不可能誤會。

她進一步表示，楊翠在專訪中的發言是公然說謊，促轉會發給五個人的平反證書，是給五人第一次成為政治犯的第一案，並不是針對他們因泰源監獄革命事件而被判處死刑的案件。她直言，如果楊翠不是無知，便是邪惡，只有邪惡的人才會在知情的狀況底下，刻意說謊誣蔑別人。

陳嘉君說，因泰源革命事件被國民黨槍決的五位烈士，歷經戒嚴時期不當審判補償基金會和促轉會到今天，他們仍然是國家的叛亂罪犯，而不是奠定國家最高道德基礎的烈士—台灣的烈士，不當審判賠賞委員會拒絕賠償，促轉會至今還在惡意說謊。

促轉會 楊翠 施明德

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影／施明德轟把台灣烈士當罪犯 楊翠：促轉會是還原歷史真相

影／楊翠︰9份大法官釋憲檔案 預計11月移交檔案局

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