中投欲出售帛琉大飯店被否決 盼法官調外交部函文

中投公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，禁止處分效力及於東京與帛琉海外資產。中投欲出售與子公司BVI公司，共持有的帛琉大飯店全數股權，向黨產會申請許可遭否決，提告救濟。台北高等行政法院今下午開庭，中投委任律師請求法官函調外交部資料。

「東京貿易中心」大樓（TTD大樓）位於東京都港區三田一丁目二番十八號，由國民黨所屬「台貿公司」經營。「台貿公司」是中投控股BVI（中投海外英屬維京群島）公司持有，而BVI又是欣光華公司（中投子公司）持有，等於中投層層把持。

中投公司以改善公司整體財務、增加公司資金運用及帛琉大飯店將來有大量翻修需求，向黨產會申請許可處分中投公司及其孫公司中投控股BVI所持有帛琉大飯店全部股權。

黨產會以考慮國家外交、商業所需公共利益為由，認定不符黨產條例的支付法定義務要件，拒絕申請。此外，中投以帛琉大飯店設備老舊、營收大幅衰退為由欲出售該飯店，經黨產會審酌綜合資料後，否決申請。

中投不服，針對TTD案、帛琉飯店案、帛琉飯店案中原處分主文變更的函申請復查被駁回，各別起訴。法官裁定中投BVI公司參加訴訟，而BVI公司選定中投的委任律師曾至楷代理訴訟。三案審理已久，今年人事異動更換受命法官。

曾至楷主張，黨產會於2017年12月28日的「原處分一」與2019年4月19日的「原處分二」主文內容不同，先位聲明是撤銷兩項原處分、備位聲明是課予義務訴訟，命黨產會准許申請。他認為，BVI公司未經黨產會聽證程序，也沒被認定為附隨組織，不必受拘束。

退步言，事實上受疫情影響帛琉觀光人口雪崩式銳減，就算帛琉共和國主張要發展高經濟價值，但飯店老舊無法吸引旅客，有處分必要，轉換成現金較保值。原處分依據是外交部函文，稱飯店具有外交意義，但象徵意義非常主觀，無法以金錢衡量。

黨產會據此認定無理由，空泛又經不起檢驗，希望法院命黨產會提出該函文，以釐清爭執為何。黨產會委任律師周宇修辯稱，對造所謂「原處分二」僅是「觀念通知」而非「行政處分」，無法成為訴訟標的；黨產會審酌諸多要素，非僅以外交部函為唯一依據。

周宇修說，BVI持有股份實質上由中投所控制，故仍屬推定為不當取得財產範圍。法官林家賢表示，言詞辯論兩案有無需要拆開，由合議庭討論後再行裁定，另請中投提供附隨組織案相關起訴狀供法院審酌是否涉及先決問題。庭末，諭知候核辦。