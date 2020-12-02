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黃之鋒被判刑13.5個月 民進黨譴責：製造政治恐怖
「香港眾志」成員黃之鋒、周庭及林朗彥，去年6月21日涉嫌包圍香港警察總部，三人於上周當庭認罪，並全部被還押，今天下午遭香港西九龍裁判法院宣判，黃之鋒被判刑13.5個月，周庭被判刑10個月，林朗彥則被判7個月。民進黨表示，中共與港府以國家安全為理由，製造政治恐怖、殺雞儆猴，徹底背離一國兩制承諾，摧毀香港自治與民主自由，應受最嚴厲譴責。
民進黨指出，中共當局不斷挑戰民主自由價值和國際秩序，壓迫所有不順從的團體和人士。從黃之鋒等人的案例證明，任何具有獨立思考意識、追求民主改革的人，都面臨遭受政治整肅的風險；黃之鋒在監禁過程還受不人道待遇，包括被「單獨監禁」、懷疑體內藏毒、牢房24小時開燈等。這是對司法人權的全面踐踏，也是港府墮落為專制政權附庸之始。
民進黨強調，中共與港府今日所為等於宣告香港自由已死，將受世界民主國家抵制，並在內部製造更多的敵人，增加社會的不穩定風險。
民進黨要求，中共及港府必須停止任何壓迫公民社會的專制作為，還給香港公民社會一個不受威權脅迫的自由法治狀態。
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