民進黨支持度贏國民黨14.6％ 蔡英文：可以放心不能放鬆

行政院長蘇貞昌上周在立法院上台施政報告，國民黨立委發動強力杯葛丟豬內臟，議場內豬腸、豬心齊發。據轉述，民進黨秘書長林錫耀今天在中執會發布黨內最新民調，指高達75%民眾不能接受這個行為，泛藍支持者也有47.8%不能接受。至於政黨支持度，民進黨仍以32.1%領先國民黨的17.5%，差距達14.6%。民進黨主席蔡英文表示，這分民調告訴大家，可以放心，但不能放鬆，未來的路還有很多（事）要努力。

民進黨在國民黨立委發動豬內臟杯葛之後做民調，其中藍綠陣營支持度，以泛綠46.3%領先泛藍25.7%，中間16.9%、其他11.1%。至於政黨支持度，民進黨仍領先，以32.1%超越國民黨17.5%、時力7.1%、基進4.4%、民眾黨10.3%、中間16.9%、其他11.7%。

民調也問及，國民黨多次杯葛行政院長蘇貞昌院長上台，贊不贊成？其中贊成者有24.8%、不贊成60.2%、無意見15.0%。至於國民黨丟豬內臟杯葛，能不能接受這種方式？其中接受者占18.2%、不接受75.2%、無意見6.6%。而泛藍支持者中，接受者達47.9%、不接受47.8%、無意見4.3%。

民調也問到，對於台灣這一年來防疫表現，其中滿意者86.9%、不滿意10.9%、無意見2.2%。至於對於台灣這一年來的經濟表現與世界各國相比，認為比較好或比較差？其中認為比較好者，達63.5%、比較差占25.2%、無意見11.4%。

民進黨表示，該民調是於11月30日到12月1日執行，完成份數1006份，其中市話占49%、手機占51%，在95%的信心水準下，抽樣誤差正負3.1%，並經年齡、性別、戶籍等因素進行加權。

民進黨人士指出，該民調是在秋鬥及國民黨杯葛告一段落後所做的民調，林錫耀今天也報告，泛藍與泛綠的支持度還維持兩成差距。政黨支持度方面，民進黨則領先國民黨14.6%。