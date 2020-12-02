朱立倫與柯文哲「藍白合」 王世堅：會被柯「夾去配」

新北市前市長朱立倫近日積極串連第三勢力，朱立倫今也確實將邀請北市長柯文哲參加本周五協助失智長者的記者會，「藍白合」引發關注。北市議員王世堅今說，柯文哲心中白色最大，這不是「藍白合」，而是「白藍合」，更譏說，用閩南話講就是「白爛」，並提醒，國民黨不小心就會被柯「夾去配」。

王世堅表示，要提醒國民黨若要跟柯合作，切記這不是「藍白合」，是「白藍合」，柯文哲心中白色最大，「白藍」閩南話就是「白爛」，所以跟柯合作自己要小心。

王說，國民黨雖然是百年大黨，「但三兩下就會被柯文哲『夾去配』」，民進黨過去吃過柯文哲很大的虧，「但也好啦，真的假不了，假的真不了」，柯文哲三兩下的雕蟲小技，還是被民進黨識破，尤其是他最先發現柯文哲是很大的問題。 所以國民黨自己看著辦，我們就隔岸觀火。