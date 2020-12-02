柯文哲稱「這雙手蠻溫暖」 王世堅：握完洗了20幾次手

北市長柯文哲昨赴議會致謝議員們辛苦審查預算，柯文哲拜會警政委員會時，遇到「頭號柯黑」議員王世堅，兩人握手被笑稱「破冰之握」，柯文哲還在IG發文說「這雙手滿暖的」。王世堅今回應，自己握完柯文哲的手後，已洗了20幾次手，講到一半還突然咳嗽，笑說「不罵他就會這樣，我要罵他才順！」

王世堅今在北市議會接受採訪，看到媒體時，先是用手輕拍記者背部，被記者笑稱這就是握過柯文哲的手，王世堅則回說，他昨天北市議員握完柯文哲後已經洗了20幾次的手。

王世堅表示，他很意外，6年來頭一次跟柯文哲握手，我是議員，監督市長是他的天職，沒有所謂的和解或不和解，也沒有所謂的私交、戰鬥狀態或和解狀態，就是平常心。柯文哲昨天很突然就來，我是警政衛生委員會的召集人，勢必要面對市長的到訪。

「柯送了很多....咳咳咳」，王世堅笑說，「奇怪捏，講到柯文哲，不罵他就會這樣，我要罵他才順！」柯送了很多橘子都很不錯，但我是頭號柯黑，所以沒有吃那些橘子，「我監督他，又吃他橘子，會拉肚子」，所以僅代表委員會收下來，並感謝他的美意，但還是會維持柯黑角色，柯當市長一天，就會強力監督。

被問到柯文哲IG發文說「世紀之握」的和解說，是否覺得被蹭？林世堅說，我不會看臉書或IG，他愛怎麼說就怎麼說，但我還是一樣，一定會強力監督、抨擊柯文哲，這是我的天職，也是我個人使命，沒有任何改變。

記者再問好像很急著把橘子拿給別人？王世堅笑說，「嘿嘿嘿嘿倒是不會」，當時開會開了2個小時，有點尿急，柯文哲進來前，本來想休息10鐘，結果柯就進來了，禮貌上應該要先接待，柯一走馬上宣布休息10分鐘讓大家緩解一下。