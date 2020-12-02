握王世堅的手溫暖嗎？ 柯文哲：心臟衰竭手才會冰冷

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲與台北市議員王世堅兩人恩怨已久，昨天柯、王兩人上演世紀大和解並握手致意，引發討論。柯文哲今天被問到王世堅手是否溫暖時表示，通常只有心臟衰竭手才會冰冷，並反問是指物理的溫度還是心理溫暖。

昨天世紀之握後，柯文哲在社群媒體上稱王世堅這雙手其實滿溫暖的，但原本被視為和解的第一步，卻引來王世堅不滿，更要柯不要做網路操作。

柯文哲今天中午前往民眾黨立院黨團出席黨政協調會報，會後受訪表示，通常只有心臟衰竭手才會冰冷，隨後又說「算了、算了，不要開玩笑，朋友要多敵人要少，就這樣，講完了」，至於是否是和解的第一步，柯說，「我怎麼知道，看他」。

談及行政院長蘇貞昌昨稱信功肉品支持萊豬，半天後卻馬上被業者澄清無此事。柯文哲說，這也沒什麼，吃飯有時候會咬到舌頭；國民黨若要提告，指控對方說謊也要有證據。