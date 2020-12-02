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民進黨被傳要修「吳怡農條款」蔡英文親自回答了

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨今天舉行中執會討論修改「黨職人員選舉辦法」，放寬參選資格，但黨內派系質疑是特定人士為了智庫副執行長吳怡農量身打造，還質疑吳怡農要選台北市黨部主委。

民進黨主席蔡英文今天表示，今天討論相關修法，主要目的有兩個，第一，讓年輕人入黨更快被處理，今年5月20日之後，黨部號召年輕人入黨，很多人線上入黨，但如果用舊有程序經過地方黨部審核，這個時間太長，希望有一套新制度，讓年輕人透過線上入黨，更有效率被處理，引進黨的新能量，很希望也很重視年輕世代參與，持續爭取年輕世代對民進黨支持。

蔡英文也說，第二個方向，是選舉資格上面希望做進一步放寬，包括黨部主委和黨主席，希望放寬資格，讓更多人參與，讓整個黨的選舉有更多更好的選項。這一些是今天中執會要討論，中執會是民進黨的決策機制，要由中執會決定。

民進黨 蔡英文

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