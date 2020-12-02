【即時短評】蘇貞昌做示範 難怪會有丁怡銘

行政院前發言人丁怡銘才因牛肉麵風波下台，行政院長蘇貞昌昨又遭豬肉業者打臉，這讓在野黨撿到槍不說，社群傳遞火速也再次重創蘇內閣形象。上行下效，主子、幕僚全犯一樣的錯，衝衝衝衝過頭，反讓會做事的形像徹底毀滅，也讓社會對萊豬政策的信心跟著內閣民調失速下墜。

丁怡銘當初點名冠軍牛肉麵用了萊牛，立即遭到業者拿出檢驗報告反駁，但給外界大政府打小業者的傲慢形象已定，就算蘇貞昌為了子弟兵，罕見的一日三道歉都難挽回。沒想到，丁怡銘下了台，上警局做筆錄還享禮遇，蘇貞昌竟在國會殿堂定調不是特權，對照過往屢屢不假辭色公開訓斥官員，蘇貞昌此舉等同昭告文武百官，順蘇者得永生。

丁怡銘發言輕挑，準備不周，出狀況早已不是第一遭，現在看來與蘇貞昌長期縱容脫不了關係。平日就盛氣凌人的蘇貞昌，昨天也把類似劇情再演一次，答詢時不斷咄咄逼人反質詢，還以為抓到國民黨的小辮子，拖國民黨中常委打臉國民黨立委，讓質詢的蔣萬安一度動怒。

只不過，善辯、愛逞口舌之快的蘇貞昌，萬萬沒想到這次國民黨的反擊來的又快又準，不經思考的大內宣劇碼變成在野黨撿到槍，社群也如同牛肉麵事件一般瘋傳信功的「打臉聲明」，蘇內閣威望再度受到質疑，這次還是蘇自己惹出來的，縱使再怎麼解釋是誤會，傷害都已經造成。

有這樣蘇貞昌這樣的主子，丁怡銘會惹出麻煩也就不讓人意外。只是在改組風聲頻傳的現在，蘇貞昌團隊一再出狀況，會不會讓派系趁隙踩一腳，變成蔡政府萊豬政策的停損點，恐怕只能說，成也衝衝衝，敗也衝衝衝。