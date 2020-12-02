派人監控藍黨團？政院再澄清：光明正大執行安全勤務

國民黨立院黨團今再次舉行記者會，質疑行政院警官監控立委。行政院秘書長李孟諺今再次嚴正澄清，院長警官隊都是依照慣例，於院長蘇貞昌至立院參與院會備詢時在相關各點派駐警力，也有配帶識別證等是光明正大執行安全勤務。

蘇貞昌昨赴立法院接受施政總質詢，國民黨團一早在立院紅樓101開黨團大會討論對策，事後卻爆出遭行政院警官隊監視的爭議。行政院昨坦言，院長警官隊會在蘇貞昌至立院參與院會備詢時在相關各點派駐警力，係因天雨移至紅樓騎樓，距離紅樓101會議室仍有十多公尺，但對於單純執行勤務時造成委員們誤解表示歉意，並會與警隊同仁討論崗哨位置適度調整。

國民黨今緊咬不放，質疑政院警官是監控立委。李孟諺則再度澄清表示，警官同仁會站在該崗哨位置，是基於維護蘇貞昌安全，院長警官隊都是依照慣例，在蘇貞昌至立院參與院會備詢時在相關各點派駐警力。

李孟諺也強調，警官同仁值勤都有穿著正式服裝，並配戴識別證在身上明顯處，提供各方辨識身份，這是光明正大執行安全勤務，從來沒有，也絕對不會有針對各政黨的監控情蒐行為。

李孟諺說，對於國民黨團質疑之該勤務位置，昨日也有說明，該布點位置主要就是負責群賢樓停車場區域及出入動線的維安工作，該位置長年都會配合院長到立法院狀況布點，也已經至少有十年以上的時間。再次呼籲國民黨團委員，請勿扭曲警官值勤的本意。

李孟諺表示，昨日因為天雨關係，同仁站位雖移往紅樓騎樓，但距離紅樓101會議室仍有十多公尺，但對於單純執行勤務時，造成委員們誤解，昨日也表示表示歉意，並會與警隊同仁討論崗哨位置予以適度調整。