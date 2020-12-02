快訊

三開罰標準出爐！入境給不出檢驗證明 最嚴重罰15萬

多方揮動大旗！台股漲103點收13,989點 續創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／康友大跌前大賣股？ 吳怡玎：我不是股神

攝影中心 / 記者陳正興／台北市即時報導
家人涉及康友炒股案，立委吳怡玎上午在回應媒體表示，很願意來配合司法、檢警調查。記者陳正興／攝影
家人涉及康友炒股案，立委吳怡玎上午在回應媒體表示，很願意來配合司法、檢警調查。記者陳正興／攝影

國民黨立委吳怡玎家族涉入康友炒股案，近日傳出檢調下一波也將約談吳怡玎。吳怡玎上午在立法院受訪時表示，很願意配合司法、檢警調查，希望這段時間讓司法人員好好辦案，讓整個事情查的水落石出，但到目前為止還沒有接到檢調通知，尊重司法調查。

【中央社／台北2日電】

外傳北檢偵辦康友董事長黃文烈涉財報不實等案，約談前立委吳光訓，並將其女、國民黨立委吳怡玎列下波調查重點。吳怡玎今天表示，尊重司法調查，願意全力配合司法、檢警調查，但目前沒有收到任何通知。

有週刊今天報導指出，北檢偵辦康友董事長黃文烈涉財報不實等案，約談吳怡玎父親吳光訓。而吳怡玎在康友8月暫停交易後，早先一步出脫持股，規避不少損失，種種巧合是否涉及內線交易，檢調已列為下波調查重點。

吳怡玎今天在立法院受訪表示，尊重司法的調查；對於報導指出她可能是下一波調查的對象，她也願意配合司法、檢警的調查，但目前沒有收到任何通知。

報導指出，吳怡玎去年財產申報時載明持有康友股票419張，名列康友前十大股東，以均價新台幣273元計算，投資金額達1.14億元，康友在8月暫停交易後，一萬多名投資人慘賠，但根據廉政專刊顯示，吳怡玎早先一步出脫376張持股，規避不少損失，僅剩43張。

對於當初為何買康友股票，吳怡玎表示，家裡的股票投資主要由父親做決定，當時也跟大部分投資人一樣，都看好康友的基本面不錯，連公股行庫也有投入，且公司的財報也很漂亮，但誰知道都是做假。現在會變成這樣，她也很無奈。

媒體詢問，為何剛好在康友出事前就賣掉持股。吳怡玎指出，她不是股神，也沒有收到任何消息，真的是恰巧。因為今年當選立委要做財產申報，當時就有跟父親及助理討論，認為名下股票應乾淨些，最好是放權值股，而康友等非權值股恐會有節外生枝的可能，能處理就處理掉，之後康友出現問題，她也嚇一跳。

是否擔心被政治操作，吳怡玎表示，日前檢調到她住所搜索，但搜索的名字卻是她妹妹，因為妹妹不在台灣很久，所以很多人會聯想到「查水表」，但她希望這件事情司法歸司法、政治歸政治；在國會該做的事情，如質詢、問政等，她還是會繼續做，司法上就全力配合調查。

媒體追問，是否後悔擔任立委。吳怡玎說，「既來之則安之」。她在立法院畢竟是在野黨，工作就是監督政府，她進入立法院後，也確實看到很多問題，就做自己該做的事。

家人涉及康友炒股案，立委吳怡玎上午在回應媒體表示，很願意配合司法、檢警調查。記者陳正興／攝影
家人涉及康友炒股案，立委吳怡玎上午在回應媒體表示，很願意配合司法、檢警調查。記者陳正興／攝影

吳怡玎 炒股 康友

延伸閱讀

吳怡玎：民進黨曾丟鞋到王金平頭上 全武行早上國際媒體

住家遭搜是迫害？吳怡玎：弟妹搜索票卻找到我家地址

涉康友炒股案 立委吳怡玎父親喊冤「我是被害人」

藍委吳怡玎父弟妹因康友掏空案遭約談 蔡清祥說話了

相關新聞

控政院高層指使員警偷聽 林為洲：非實情就道歉十次

國民黨團昨開黨團大會討論反萊克多巴胺美豬進口後續攻防，卻發現行政院警官隊員警在會議室外疑似監聽會議，還通報會議結束，批評...

康友股票大跌前大賣避險？吳怡玎：我沒有那麼神啦

國民黨立委吳怡玎家族涉入康友炒股案，近日傳出檢調下一波也將約談吳。吳上午受訪表示，很願意來配合司法、檢警調查，希望這段時...

民進黨被傳要修「吳怡農條款」蔡英文親自回答了

民進黨今天舉行中執會討論修改「黨職人員選舉辦法」，放寬參選資格，但黨內派系質疑是特定人士為了智庫副執行長吳怡農量身打造，...

原民會推動分流立法 原住民族土地權利獲具體進展

原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒今天指出，原住民族土地議題包山包海，難以一部法律通盤解決各層面的問題，也難以凝聚共識；...

【即時短評】蘇貞昌做示範 難怪會有丁怡銘

行政院前發言人丁怡銘才因牛肉麵風波下台，行政院長蘇貞昌昨又遭豬肉業者打臉，這讓在野黨撿到槍不說，社群傳遞火速也再次重創蘇...

派人監控藍黨團？政院再澄清：光明正大執行安全勤務

國民黨立院黨團今再次舉行記者會，質疑行政院警官監控立委。行政院秘書長李孟諺今再次嚴正澄清，院長警官隊都是依照慣例，於院長...

影／康友大跌前大賣股？ 吳怡玎：我不是股神

國民黨立委吳怡玎家族涉入康友炒股案，近日傳出檢調下一波也將約談吳怡玎。吳怡玎上午在立法院受訪時表示，很願意配合司法、檢警...

府副秘書長李俊俋受邀未與會 立院內政委員會空轉散會

立法院今邀請總統府副秘書長李俊俋列席內政委員會報告並備詢，然而他並未出席，引發藍綠立委在會中爭執，會議最終休息空轉一上午...

與朱立倫同台「藍白合」？ 柯文哲：想太多

鏡週刊今天報導，新北市前市長朱立倫近期積極拉攏第三勢力，周五將計畫和台北市長柯文哲在一場幫助失智長者的活動中同台，因兩人...

誰接丁怡銘位置 政院最快本周宣布

行政院前發言人丁怡銘日前因牛肉麵風波黯然下台，在萊豬政策如火如荼討論的此刻，騰出來的發言人空缺備受各界關注。據了解，丁怡...

【重磅快評】蘇貞昌的「惡假害」豈會小於丁怡銘？

行政院長蘇貞昌為了萊豬議題再度舌戰國民黨立委蔣萬安，沒想到，蘇在傲慢之下夾藏欺騙，誆稱屏東信功豬肉支持萊豬進口，連時間都...

影／蘇揆扯信功挺美豬 信功董座兒：不希望被政治化 

行政院長蘇貞昌昨在立法院答覆國民黨立委蔣蔣萬安質詢時說「上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸。」昨...

熱門新聞

獨／蘇貞昌稱豬農挺萊豬 信功發聲明打臉「堅持不用進口美國萊豬」

信功反萊豬打臉蘇貞昌 政院撇清：非指涉豬農支持

資安漏洞？王婉諭︰國會聯絡人來信「從華為手機傳送」

蔣萬安語塞不說哪家豬農？徐巧芯：怕牛肉麵事件2.0上演

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

相隔5年！柯文哲與王世堅和解之握 王：握完想尿尿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。