影／康友大跌前大賣股？ 吳怡玎：我不是股神

國民黨立委吳怡玎家族涉入康友炒股案，近日傳出檢調下一波也將約談吳怡玎。吳怡玎上午在立法院受訪時表示，很願意配合司法、檢警調查，希望這段時間讓司法人員好好辦案，讓整個事情查的水落石出，但到目前為止還沒有接到檢調通知，尊重司法調查。

【中央社／台北2日電】

外傳北檢偵辦康友董事長黃文烈涉財報不實等案，約談前立委吳光訓，並將其女、國民黨立委吳怡玎列下波調查重點。吳怡玎今天表示，尊重司法調查，願意全力配合司法、檢警調查，但目前沒有收到任何通知。

有週刊今天報導指出，北檢偵辦康友董事長黃文烈涉財報不實等案，約談吳怡玎父親吳光訓。而吳怡玎在康友8月暫停交易後，早先一步出脫持股，規避不少損失，種種巧合是否涉及內線交易，檢調已列為下波調查重點。

吳怡玎今天在立法院受訪表示，尊重司法的調查；對於報導指出她可能是下一波調查的對象，她也願意配合司法、檢警的調查，但目前沒有收到任何通知。

報導指出，吳怡玎去年財產申報時載明持有康友股票419張，名列康友前十大股東，以均價新台幣273元計算，投資金額達1.14億元，康友在8月暫停交易後，一萬多名投資人慘賠，但根據廉政專刊顯示，吳怡玎早先一步出脫376張持股，規避不少損失，僅剩43張。

對於當初為何買康友股票，吳怡玎表示，家裡的股票投資主要由父親做決定，當時也跟大部分投資人一樣，都看好康友的基本面不錯，連公股行庫也有投入，且公司的財報也很漂亮，但誰知道都是做假。現在會變成這樣，她也很無奈。

媒體詢問，為何剛好在康友出事前就賣掉持股。吳怡玎指出，她不是股神，也沒有收到任何消息，真的是恰巧。因為今年當選立委要做財產申報，當時就有跟父親及助理討論，認為名下股票應乾淨些，最好是放權值股，而康友等非權值股恐會有節外生枝的可能，能處理就處理掉，之後康友出現問題，她也嚇一跳。

是否擔心被政治操作，吳怡玎表示，日前檢調到她住所搜索，但搜索的名字卻是她妹妹，因為妹妹不在台灣很久，所以很多人會聯想到「查水表」，但她希望這件事情司法歸司法、政治歸政治；在國會該做的事情，如質詢、問政等，她還是會繼續做，司法上就全力配合調查。

媒體追問，是否後悔擔任立委。吳怡玎說，「既來之則安之」。她在立法院畢竟是在野黨，工作就是監督政府，她進入立法院後，也確實看到很多問題，就做自己該做的事。