府副秘書長李俊俋受邀未與會 立院內政委員會空轉散會

立法院今邀請總統府副秘書長李俊俋列席內政委員會報告並備詢，然而他並未出席，引發藍綠立委在會中爭執，會議最終休息空轉一上午後，由主席宣布散會。

立法院內政委員會今邀請李俊俋、行政院秘書長李孟諺、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒列席報告並備質詢。會議開始，列席機關及人員名單顯示「總統府副秘書長李俊俋來函未便列席」。

內政委員會上午進行程序發言。國民黨立委葉毓蘭表示，最近政府官員多次受邀到立法院各委員會備詢都不參加，一再藐視國會，公然逃避監督，有行政權凌駕立法權之嫌。她主張制定「藐視國會罪」，可以對行政官員科以刑責或罰款。

不過民進黨立委沈發惠反駁說，立法院委員會邀請官員列席，必須與議題相關，也受社會公評，否則如果隨便要求官員與會，討論任何議案就把所有相關部會首長叫來，在委員會像總質詢一樣，那不如都總質詢，但在野黨又不要，杯葛十幾次。

沈發惠以今日內政委員會安排有關原住民族議題議程為例表示，就總統的發言作專題報告，已是特例，有待商榷，難道要每天開會討論總統發言？就算議程牽涉原住民族議題，就總統府的職權，目前總統府專設「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，原轉會執行長就是原民會主委夷將．拔路兒，他已列席內政委員會，副執行長才是李俊俋，為什麼還要叫李來？

而葉毓蘭表示，曾在委員會質詢過李俊俋，並非不可。對此，沈發惠則說，當時議程為總統府決算，找副秘書長來天經地義。

國民黨籍召委鄭天財則表示，蔡總統對原住民族的承諾都沒有實現，很多法案執政以來都沒有看到蹤影，才會邀請總統府報告進度，而過去包括總統府私菸案專案報告等，都有邀請府列席報告的舊例可循，並表示要再等一等，宣布休息。不過到了接近中午，李俊俋仍未與會，鄭天財終宣布散會。