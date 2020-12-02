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控政院高層指使員警偷聽 林為洲：非實情就道歉十次

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召林為洲（中）、書記長林奕華（左）與首席副書記長鄭麗文（右）舉行記者會，表示會調立法院監視錄影帶釐清行政院是否有監控國會事實。 記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團總召林為洲（中）、書記長林奕華（左）與首席副書記長鄭麗文（右）舉行記者會，表示會調立法院監視錄影帶釐清行政院是否有監控國會事實。 記者潘俊宏／攝影

國民黨團昨開黨團大會討論反萊克多巴胺美豬進口後續攻防，卻發現行政院警官隊員警在會議室外疑似監聽會議，還通報會議結束，批評警察國家再現。但政院面對質疑卻四兩撥千金，讓國民黨團上午再質疑有政院高層指使，要求清查究責。

國民黨團總召林為洲表示，政院員警戴立法院通行證，「來者是客」，反而到立院刺探在野黨黨團大會內容，還通報立委行蹤，做這些這連院內保六員警都不能做的事情，誰指使的要查清楚，該下台就要下台。

林為洲說，國民黨團不會為難警官本人，但要追究誰下令，幫行政院長蘇貞昌打聽在野黨軍情；警官不能被這樣用，分際大家要搞清楚，政院高層不能指揮警察做職務以外的事情。

黨團書記長林奕華表示，行政院長至立法院，隨行警官隊位置一定在議場周邊，不應該出現在紅樓，更何況昨天還站在黨團大會門邊，怎麼不會讓人覺得是要刺探國民黨團開會狀況，這必須要講清楚、說明白。

黨團副書記長鄭麗文也說，她當過政院發言人，從來沒聽說過政院要派警官隊來巡邏立法院院區，因立法院有自己的駐院警，政院警官隊這次的動作對立法院是很大的汙辱跟不敬，難道立法院窩藏嫌犯要對行政院長不利？

鄭麗文說，政院員警專門監控在野黨？台灣警官淪為蘇貞昌御林軍了嗎？政院與警政署要調查清楚，不能踐踏濫用警力。

林奕華批評，整件事內政部長與行政院秘書長說法完全不一樣，一下說躲雨，一下說這裏有崗哨點，每種說法兜不攏，就代表有問題、有鬼，行政院要講清楚，「敢做敢當」。

林為洲表示，昨天黨團大會結束時，一出門黨團同仁就看到兩個陌生人，作勢跟無線對講機通報，堵下詢問才確認是政院警官隊員警，先說路過，之後瞎扯說周邊有崗哨點，另一人則快步離開，質疑是受上級指揮來偷聽國民黨團大會。

林為洲說，明天會調閱監視器畫面，如果不是國民黨團指控情形，就道歉十次。

國民黨團昨開黨團大會討論反萊克多巴胺美豬進口後續攻防，卻發現行政院警官隊員警在會議室外疑似監聽會議，還通報會議結束，批評警察國家再現。但政院面對質疑卻四兩撥千金，讓國民黨團上午質疑有政院高層指使，要求清查究責。記者周志豪／攝影
國民黨團昨開黨團大會討論反萊克多巴胺美豬進口後續攻防，卻發現行政院警官隊員警在會議室外疑似監聽會議，還通報會議結束，批評警察國家再現。但政院面對質疑卻四兩撥千金，讓國民黨團上午質疑有政院高層指使，要求清查究責。記者周志豪／攝影

國民黨 行政院 林為洲 鄭麗文 林奕華

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