與朱立倫同台「藍白合」？ 柯文哲：想太多

鏡週刊今天報導，新北市前市長朱立倫近期積極拉攏第三勢力，周五將計畫和台北市長柯文哲在一場幫助失智長者的活動中同台，因兩人近年來第一次碰面，被視為是「藍白合」的起手式。對此，柯上午參加健康社宅感恩茶會時受訪表示，「想太多了」，那只是一場公益活動。

柯文哲上午參加健康社宅感恩茶會，主辦人是國民黨台北巿議員王鴻薇，王鴻薇強調，過去就有很多藍白合作的先例，立法院選召委時，民眾黨也支持國民黨的人選，她個人樂見在公共政策、公共議題上，藍白能多多合作，但如果到了，她認為該競爭的時候還是會競爭，反正就大家各自努力。

她坦言，最近常有人提到「藍白合」，她個人來講支持藍白合作的，「因為大家都是在野黨」，面對一些議題如萊豬進口，在野黨一定要合作，不然沒有辦法去制衡一黨獨大、獨裁的執政黨。