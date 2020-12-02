誰接丁怡銘位置 政院最快本周宣布

行政院前發言人丁怡銘日前因牛肉麵風波黯然下台，在萊豬政策如火如荼討論的此刻，騰出來的發言人空缺備受各界關注。據了解，丁怡銘離任後，團隊內部就擬了一整份名單，上周就有鎖定人選，最快本周宣布，但非現在參加團隊運作的蘇核心幕僚。

發言人位置仍未補上，行政院長蘇貞昌今出席活動時指出，有關政府的人事都會積極作業，如有定案，就會向外界報告。

據了解，丁怡銘事件後內部曾討論是否續推現在參與運作的蘇團隊人才，或是從外借將，也很快擬了一整份名單，且來源很多元，不是只有從過往的不分區立委下手，討論一段時日後，上周就鎖定人選，最快本周宣布，不過目前相關流程還沒跑完。

政院人士表示，討論名單上，男性女性都有，會以能力、適才及適合目前整體行政團隊隊形的需求來考量。

至於一度外傳行政院顧問、資深幕僚李懷仁是熱門人選，據了解，熟悉政務，長年跟著蘇貞昌的李懷仁確實頗獲信任，無論是蘇貞昌前回挑戰新北市時的政策擬訂、文案修正，或是三倍券時期與電商業者等溝通都是穿梭其中的關鍵人物，但團隊評估角色特質與發言人並不吻合，出線機會並不高。