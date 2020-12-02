康友股票大跌前大賣避險？吳怡玎：我沒有那麼神啦

國民黨立委吳怡玎家族涉入康友炒股案，近日傳出檢調下一波也將約談吳。吳上午受訪表示，很願意來配合司法、檢警調查，希望這段時間讓司法人員好好辦案，讓整個事情查的水落石出，但到目前為止還沒有接到檢調通知，尊重司法調查。

是否認為整起案件遭政治操作，吳怡玎說，當然會有人擔心，聯想到是查水表，畢竟是來住所搜索時，搜索對象卻是不在台灣很久的妹妹；一件事情本身沒有違法，卻可能被寫得繪聲繪影，製造一些社會輿論，這樣操作下去大家都然會懷疑。

會不會後悔擔任不分區立委？吳怡玎表示，她大部分朋友都不是從政，跟政治沒什麼瓜葛，都覺得說好好的幹嘛搞成這樣子；但既來之則安之，身為在野黨立委工作就是監督，在這裡確實看到這個國家出很多問題，就做自己應該做的事情。

吳怡玎說，她在國會該做的事情還是做，該質詢、問政的還是照做，司法方面就盡全力配合調查，也希望這件事情司法歸司法、政治歸政治。

吳怡玎指出，家族是長期持有康友股票，買進時也是因為看好，畢竟官股行庫前年也進場，也喊這家公司基本面不錯，康友公司財報很漂亮，簽帳的也不是什麼小會計師公司，是四大會計師公司，誰知道原來都是做假，現在變這樣也很無奈。

吳怡玎坦言，家裏股票投資與她大部分在股票上資金運用，確實是父親吳光訓決定，年初她之所以大量出脫康友持股，主要是因為將就任立委，將做財產申報，辦公室同仁提醒持有股票要乾淨一點，最好就放權值股就好，其他就處理掉。

吳怡玎說，她不是股神，賣股票前也沒有收到任何股價將漲跌的消息，真的是恰巧，「我沒有那麼神啦」，之後康友出現這樣的問題，家人也嚇一跳。

吳怡玎表示，投資本來就有風險，沒有人保證投資一定會獲利，她希望透過這個案子，讓整個台灣的金融更安全一點，也讓金管會知道接下來該怎麼防弊，防範事情再發生，保障所有投資人，不是只有這次受害的康友投資人

吳怡玎說，台灣股市的散戶比例很高，散戶與專業投資人資訊不對稱是絕對的，有些資料不是一般散戶能知道，大部分散戶投資人也不大會去海外買股票，當要開放這些公司來台灣上市櫃，可能要更嚴格把關。