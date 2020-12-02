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影／蘇揆扯信功挺美豬 信功董座兒：不希望被政治化
行政院長蘇貞昌昨在立法院答覆國民黨立委蔣蔣萬安質詢時說「上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸。」昨晚信功實業發聲明駁斥，今天上午信功實業董事長楊博仁的兒子楊旻叡，也是信功業務部經理，他接受電訪時說，蘇院長是11月19日參加豬肉加工品外銷封櫃儀式，全程沒有討論或提及萊豬議題，公司粉絲專頁當天都有直播，「不希望外銷被政治化」。
會不會擔心公司營運受影響？楊旻叡說，公司第一次遇到這樣情況，還沒有辦法知道會不會有影響。公司決定發出聲明，是因為蘇院長在立院對談會讓外界誤以為公司支持萊豬，因而接到許多客戶、消費者電話詢問，還有網路留言，對公司造成輿論壓力，「發聲明是要跟客戶說明清楚，給客戶交代，強調公司絕對不會使用萊克多巴胺」。
楊旻叡說，雖然父親是國民黨中常委，但站在公司角度，不要被政治化，都是中立立場，為台灣好，希望肉品外銷。
楊旻叡說，蘇揆在11月19日參與豬肉加工外銷封櫃儀式，公司外銷20多年，公司豬隻來源都是契作牧場，可以溯源管控，這也是公司長久以來的堅持。
楊旻叡說，當天父親人在國外，無法參加，由他代表致詞，但全程沒有提到任何支持萊豬的言論，董事長剛從大陸回來，現仍在居家檢疫期間。
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