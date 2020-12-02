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影／蘇揆扯信功挺美豬 信功董座兒：不希望被政治化 

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌（左三）11月19日參加信功實業豬肉加工品外銷封櫃儀式，信功經理楊旻叡（右二）、屏東縣長潘孟安（右三）、長治鄉長古佳川（右一）、農委會主委陳吉仲（左二）、立委周春米（左一）與會。圖／本報資料照
行政院長蘇貞昌（左三）11月19日參加信功實業豬肉加工品外銷封櫃儀式，信功經理楊旻叡（右二）、屏東縣長潘孟安（右三）、長治鄉長古佳川（右一）、農委會主委陳吉仲（左二）、立委周春米（左一）與會。圖／本報資料照

行政院長蘇貞昌昨在立法院答覆國民黨立委蔣蔣萬安質詢時說「上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸。」昨晚信功實業發聲明駁斥，今天上午信功實業董事長楊博仁的兒子楊旻叡，也是信功業務部經理，他接受電訪時說，蘇院長是11月19日參加豬肉加工品外銷封櫃儀式，全程沒有討論或提及萊豬議題，公司粉絲專頁當天都有直播，「不希望外銷被政治化」。

會不會擔心公司營運受影響？楊旻叡說，公司第一次遇到這樣情況，還沒有辦法知道會不會有影響。公司決定發出聲明，是因為蘇院長在立院對談會讓外界誤以為公司支持萊豬，因而接到許多客戶、消費者電話詢問，還有網路留言，對公司造成輿論壓力，「發聲明是要跟客戶說明清楚，給客戶交代，強調公司絕對不會使用萊克多巴胺」。

楊旻叡說，雖然父親是國民黨中常委，但站在公司角度，不要被政治化，都是中立立場，為台灣好，希望肉品外銷。

楊旻叡說，蘇揆在11月19日參與豬肉加工外銷封櫃儀式，公司外銷20多年，公司豬隻來源都是契作牧場，可以溯源管控，這也是公司長久以來的堅持。

楊旻叡說，當天父親人在國外，無法參加，由他代表致詞，但全程沒有提到任何支持萊豬的言論，董事長剛從大陸回來，現仍在居家檢疫期間。

信功實業業務部經理楊旻叡說，當天父親人在國外，無法參加，由他代表致詞，但全程沒有提到任何支持萊豬的言論。圖／本報資料照
信功實業業務部經理楊旻叡說，當天父親人在國外，無法參加，由他代表致詞，但全程沒有提到任何支持萊豬的言論。圖／本報資料照
信功實業股份有限公司公開聲明。圖／翻攝自「信功肉品 SingsKout Meat」粉絲專頁
信功實業股份有限公司公開聲明。圖／翻攝自「信功肉品 SingsKout Meat」粉絲專頁
信功實業發聲明駁斥蘇揆。記者劉星君／攝影
信功實業發聲明駁斥蘇揆。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌11月19日參加信功實業豬肉加工品外銷封櫃儀式，現場沒有提及萊豬，現場說明台灣從口蹄疫區除名後，積極推動養豬產業現代化，提高畜牧業水準，爭取國際市場。圖／本報資料照
行政院長蘇貞昌11月19日參加信功實業豬肉加工品外銷封櫃儀式，現場沒有提及萊豬，現場說明台灣從口蹄疫區除名後，積極推動養豬產業現代化，提高畜牧業水準，爭取國際市場。圖／本報資料照
行政院長蘇貞昌（左三）11月19日參加信功實業豬肉加工品外銷封櫃儀式，信功經理楊旻叡（右二）、屏東縣長潘孟安（右三）、長治鄉長古佳川（右一）、農委會主委陳吉仲（左二）、立委周春米（左一）與會。圖／本報資料照
行政院長蘇貞昌（左三）11月19日參加信功實業豬肉加工品外銷封櫃儀式，信功經理楊旻叡（右二）、屏東縣長潘孟安（右三）、長治鄉長古佳川（右一）、農委會主委陳吉仲（左二）、立委周春米（左一）與會。圖／本報資料照

萊豬 國民黨 中常委

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