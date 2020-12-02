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台灣豬標章非百分百國產？ 陳吉仲：含99%以上就可掛

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
對於國產豬標章疑慮，農委會主委陳吉仲再度說明。記者謝進盛／攝影
對於國產豬標章疑慮，農委會主委陳吉仲再度說明。記者謝進盛／攝影

台灣豬標章引發非百分百國產豬的疑慮，農委會主委陳吉仲上午再度回應，只要使用國產豬肉、可食部位主要豬肉加工品的主要原料來自國產，就符合台灣豬標章，請外界相信，只要選用國產豬標章，絕對能為國人食安把關。

嘉南地區曾文烏山頭白河水庫灌區明年1期作1萬9133公頃農田停灌，農委會農田水利署昨起至20日在嘉南6管理分處27個工作站受理休耕補償申報作業，陳吉仲上午前往台南柳營重溪工作站巡視會後受訪。

陳吉仲先澄清信功肉品情事，強調蘇貞昌院長昨天回應蔣萬安委員質詢時，他就在旁，當蔣講到日本模式時，信功配合農委會政策把豬肉及豬肉加工品外銷到日本，

院長所指的是，信功完全支持口蹄疫拔針到非洲豬瘟守住及豬肉外銷出口政策，不是信功支持萊豬進口而是支持政府用國家隊讓整個養豬產業競爭力提升，農委會也跟信功直接聯繫，信功強調，完全配合農委會政策，全部使用國產豬，所有豬肉都是萊劑零檢豬，也樂意把高品質豬肉及豬肉加工品外銷到日本，中間有所謂訊息誤差，後續讓台灣國家隊持續讓台灣豬肉外銷。

另外蔣萬安轟關於萊豬進口一事，農委會風險報告只給了4頁，其中3頁還與風險評估無關，對於養豬戶數、養豬數及豬肉價差會否拉大農委會隻字未提；對此陳吉仲回應，農委會已完整說明，包括含萊克多巴胺及不含者兩者報關價錢每公斤差不到1元，當這樣資訊清楚呈現時，農委會是把具體事實呈現，無法去做一個衝擊很嚴重的報告。

對於台灣豬標章外界疑慮，陳吉仲說，完全是要依照農委會要求指示辦理；國產豬標章有跟經濟部智財局申請，只要使用國產豬肉、可食部位主要豬肉加工品的主要原料來自國產，就符合台灣豬標章，幾乎99%以上豬的主要部位來自國產就可掛上國產豬，但不排除有少數、非常少數所謂其他再製加工品裡面跟國產豬有製成食品加工品時才會排除，呼籲消費者看到國產豬標章，就是百分百豬肉及可食部位做成的豬肉加工品。

美豬 美牛 陳吉仲

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