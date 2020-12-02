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小編哏圖風波未歇 蘇貞昌：有做的不夠不好都要改正

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照片
行政院長蘇貞昌。報系資料照片

民眾黨立委賴香伶、高虹安昨緊抓不放哏圖與小編議題，批評行政院中央圖房攻擊在野黨、年年養9位小編。行政院長蘇貞昌今表示，已要求相關同仁對於外界指教，有做的不夠不好都要改正，未來宣傳也要標明出處避免誤會。

蘇貞昌今出席109年資訊月開幕典禮，會前接受媒體聯訪時表示，小編作圖被質疑的部分，其實時代進步，很多的訊息媒體跟人民都希望在第一時間了解，所以請專業同仁努力把複雜、艱澀的政府政策用簡短語言或是透過圖卡，讓民眾第一時間知道政府在做甚麼，相關同仁都很努力與辛苦。

國民黨團昨質疑行政院警官隊監視其黨團運作，蘇貞昌則說，實在是誤會，因為警官都很辛苦，下雨天也許站的地方被懷疑，但是不要為難基層警察，行政院也沒有必要派警官去聽哪個黨團運作，大可不必往這方面做文章。

時代力量立委王婉諭昨發現，行政院去年宣告全面禁用中國相關資通訊產品，卻有國會聯絡人用私人的華為手機寄送專案報告給她。蘇貞昌今表示，世界各國都受到中國產品資安疑慮的困擾，台灣在第一線更是戒慎恐懼，行政院對這個有個原則，希望公務員都要謹慎防止資安問題，如果有同仁這方面做的不夠周到，都要第一時間改正，大家要小心謹慎，因為資安非常重要。

另外，勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文被控接受餐飲招待，指示代操券商下單特定公司股票炒股，台北地院日前以游涉貪汙重罪、且有逃亡之虞裁定收押禁見，其中寶佳集團也疑似涉賄捲入此案。蘇貞昌僅說，自己不認識寶佳董事長，也從來沒有往來，外界不要以訛傳訛。

行政院 蘇貞昌 資安

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