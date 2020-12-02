對美軍購退回我方餘款 國防部：近五年達1億元

針對對美軍購須繳回國庫的標餘款項，國防部上午表示，近五年對美軍購退回我方的餘款，達到107億元；放在美國銀行產生的孳息款，則有46元億元。都列歲入預算繳回國庫。

立法院外交及國防委員會上午審議110年國防預算案國防部本部部分，歲入針對軍購美方節匯退餘款項，國民黨立委溫玉霞表示，有立委曾稱我們的對美軍購節餘款有2千多億元，主計處說法是「少一點，沒這麼多」，但國防部的說法，是僅4千多萬不到5千萬元，約160餘萬美元，這五年來究竟有多少節餘款項退回？她出示數據稱，「108年有3千多萬退回來，109年沒有，今年呢？」民進黨立委蔡適應則關切對於何謂「軍購案節餘款」。

國防部建軍規劃處長表示，軍購案在主案結束後，美方會作清結動作，過程中有兩部分錢不馬上顯現出來，專案管理辦公室要先關閉，專管費要清場，需要時間；至於主裝備與零件部分，因涉眾多次合約商，要由安援機關與次合約商完成清結後，與我方作項目總計算。而在主要項目結束後，國防部透過主計局帳務會議進行清償，確認美方有多少錢要還給我方。

國防部採購室主任也表示，我方就軍購案與美簽署發價書後，與美國國防廠商簽約後，會有很多不同的合約商，也因此有不同的餘款，美方會對自已的購案作清結，所有分約清結完，才會告訴我方的餘款額度。

他表示，在軍購節餘款部分，近五年匯餘退回來的錢是107億元。至於匯差部分，類似國內標餘款，國外廠商開完標後的餘款；孳息款部分近五年繳回約46億元。都按歲入繳庫。而孳息款就是放在美國銀行的利息，在美放在聯邦儲備銀行，利息近年較低，但前兩年有1.25左右，今年因疫情而調降。