快訊

「豆導」鈕承澤涉性侵劇組女助理 高院駁回上訴維持4年徒刑

3天累積34例！本日新冠境外移入加6例

影／施明德砲轟促轉會 楊翠：只是要還原歷史真相

攝影中心 / 記者杜建重/即時報導
針對施明德砲轟促轉會是欠缺專業良心的人所組成。楊翠上午接受新聞專訪時表示，促轉會臉書PO文只是想還原歷史。記者杜建重／攝影
針對施明德砲轟促轉會是欠缺專業良心的人所組成。楊翠上午接受新聞專訪時表示，促轉會臉書PO文只是想還原歷史。記者杜建重／攝影

促轉會主委楊翠上午接受周玉蔻嗆新聞專訪，針對民進黨前主席施明德砲轟促轉會把台灣烈士視為罪犯，痛批促轉會是欠缺專業良心的人所組成。楊翠親上火線澄清表示，促轉會只是還原歷史真相，「施主席應該是誤會了。」

促進轉型正義委員會日前在臉書貼上「懶人包」圖卡，指中國北京西山無名英雄紀念碑把泰源事件五位政治犯也列入奉為烈士，質疑對岸「裝熟」、碑中名單離譜，同時暗指五人為共諜，施明德對此在臉書上開砲，以「你們還有臉恥笑中國嗎？」為題貼文痛批促轉會把台灣烈士視為罪犯，是欠缺專業良心的人所組成。

楊翠在受訪時表示，她是在媒體上面才知道施明德不高興，「施主席應該是誤會了」。

楊翠說，對於過去威權統治時期走各種不同路徑起來爭取人權自由民主的前輩，促轉會一樣非常的尊重，這一點和施明德是一樣的，但促轉會PO這個文章，只是想要澄清西山紀念碑裡面的一些錯誤。

楊翠說，促轉會臉書PO文的用意是在還原歷史真相，因為在西山紀念碑上面有一些繆誤，比如說泰源五烈士、或是陳志雄等多位228事件裡面的人，他們都是因為有不同的理念走不同的路徑，不應該被中國統派史觀來收編，不應該被中國政府當作是解放台灣的樣板來宣傳。

楊翠指出，最重要的是這個史觀應該回到台灣主體，而不應該依附在任何政黨任何意識形態，當然也不應該依附在中國統派的歷史解釋權史觀底下，應該是要回到台灣主體，以台灣人民的立場來看這個歷史，這個方向才是正確。

促轉會主委楊翠（右）上午接受周玉蔻（左）嗆新聞專訪。記者杜建重／攝影
促轉會主委楊翠（右）上午接受周玉蔻（左）嗆新聞專訪。記者杜建重／攝影
促轉會主委楊翠（圖）上午受訪時，針對施明德在臉書砲轟促轉會，楊翠澄清表示：施主席應該是誤會了。記者杜建重／攝影
促轉會主委楊翠（圖）上午受訪時，針對施明德在臉書砲轟促轉會，楊翠澄清表示：施主席應該是誤會了。記者杜建重／攝影
楊翠指出，歷史不應該依附在中國統派的歷史解釋權史觀底下，應該要以台灣人民的立場來看歷史才正確。記者杜建重／攝影
楊翠指出，歷史不應該依附在中國統派的歷史解釋權史觀底下，應該要以台灣人民的立場來看歷史才正確。記者杜建重／攝影

促轉會 楊翠 施明德

延伸閱讀

228台中人的二七部隊漫畫出版 百歳隊長現身回顧

泰國抗議再起 白布蓋民主紀念碑「反政府」

老翁飯後散步忘了家在哪 警以人臉辨識助返家

消除威權象徵進度慢 6機關執行率掛零！

相關新聞

國會聯絡人用華為手機？政院：個人手機不禁止 會勸導

政府因資安考量，全面禁用中資通訊產品，不過時代力量立委王婉諭昨在臉書上表示，她今天收到國會聯絡人的傳送的信件，上頭竟顯示...

對美軍購退回我方餘款 國防部：近五年達1億元

針對對美軍購須繳回國庫的標餘款項，國防部上午表示，近五年對美軍購退回我方的餘款，達到107億元；放在美國銀行產生的孳息款...

影／施明德砲轟促轉會 楊翠：只是要還原歷史真相

促轉會主委楊翠上午接受周玉蔻嗆新聞專訪，針對民進黨前主席施明德砲轟促轉會把台灣烈士視為罪犯，痛批促轉會是欠缺專業良心的人...

【總編開箱】蔡主席說大內宣傷害媒體、人民 蔡總統忘了？

行政院哏圖風波愈演愈烈，昨天在立法院有幾波精采的交鋒，逼得行政院長蘇貞昌低頭道歉。透過民眾黨立委的質詢與記者會，人們才發現原來這四年行政院花了至少1.03億公帑做「大內宣」，且標案都由特定廠商輪流承包，可能涉及弊端。

養9小編做哏圖？政院急滅火

民眾黨立法院黨團昨天舉行「政院中央圖房大解密」記者會，行政院昨回應表示，未來相關圖卡將註明出處，但質疑民眾黨部分說法與事...

美報告籲國會強化美台經濟關係 升格AIT處長位階

美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）今天發布年度報告，呼籲國會評估強化與台灣在關鍵領域經濟合作機會，並透過立法升...

丁怡銘應訊耍特權？蘇揆：不算

行政院前發言人丁怡銘日前到中正一分局作筆錄，意外因駕車直接停進分局停車場，遭質疑耍特權。行政院長蘇貞昌昨天表示，這不算特...

政院4年編列逾億元 公款大內宣

行政院日前爆出做哏圖供網軍、側翼等攻擊在野黨，引發輿論關注。民眾黨立法院黨團昨天質疑，行政院的重大溝通宣導與勞務人力採購...

禁大陸製手機？ 國會聯絡人用華為傳訊息

中央政府各機關因資安考量，全面禁用中國大陸資通訊產品。時代力量立委王婉諭昨天指出，她收到國會聯絡人傳送信件竟顯示「從我的...

行政院哏圖風波 蘇揆：很對不起

行政院哏圖被質疑行政不中立，院長蘇貞昌昨在立法院答詢表示，「我們確實應該檢討」，如果有做錯就該改，確實有些是做錯，行政院...

接受澳媒專訪 吳釗燮盼台澳簽署經濟合作協議

外交部今天表示，外交部長吳釗燮30日接受「澳洲廣播公司」（Australian Broadcasting Corpora...

台灣以色列簽志工合作瞭解備忘錄 盼深化合作

外交部今天表示，外交部次長曹立傑今天在外交部主持「台以志工合作瞭解備忘錄」簽署儀式，由駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思...

熱門新聞

又call up馬維拉 蘇貞昌：台灣人吃8年萊牛也沒出事

獨／蘇貞昌稱豬農挺萊豬 信功發聲明打臉「堅持不用進口美國萊豬」

影／嗆「林為洲是誰？」 陳柏惟：對雜碎沒記憶

蔣萬安語塞不說哪家豬農？徐巧芯：怕牛肉麵事件2.0上演

資安漏洞？王婉諭︰國會聯絡人來信「從華為手機傳送」

信功反萊豬打臉蘇貞昌 政院撇清：非指涉豬農支持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。