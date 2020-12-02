影／施明德砲轟促轉會 楊翠：只是要還原歷史真相

促轉會主委楊翠上午接受周玉蔻嗆新聞專訪，針對民進黨前主席施明德砲轟促轉會把台灣烈士視為罪犯，痛批促轉會是欠缺專業良心的人所組成。楊翠親上火線澄清表示，促轉會只是還原歷史真相，「施主席應該是誤會了。」

促進轉型正義委員會日前在臉書貼上「懶人包」圖卡，指中國北京西山無名英雄紀念碑把泰源事件五位政治犯也列入奉為烈士，質疑對岸「裝熟」、碑中名單離譜，同時暗指五人為共諜，施明德對此在臉書上開砲，以「你們還有臉恥笑中國嗎？」為題貼文痛批促轉會把台灣烈士視為罪犯，是欠缺專業良心的人所組成。

楊翠在受訪時表示，她是在媒體上面才知道施明德不高興，「施主席應該是誤會了」。

楊翠說，對於過去威權統治時期走各種不同路徑起來爭取人權自由民主的前輩，促轉會一樣非常的尊重，這一點和施明德是一樣的，但促轉會PO這個文章，只是想要澄清西山紀念碑裡面的一些錯誤。

楊翠說，促轉會臉書PO文的用意是在還原歷史真相，因為在西山紀念碑上面有一些繆誤，比如說泰源五烈士、或是陳志雄等多位228事件裡面的人，他們都是因為有不同的理念走不同的路徑，不應該被中國統派史觀來收編，不應該被中國政府當作是解放台灣的樣板來宣傳。