蘇貞昌說信功很熟、很支持遭打臉 宅神：以為豬農都好脾氣

行政院長蘇貞昌昨在立法院回答進口萊豬相關議題時表示，肉品公司、信功實業很支持政府的政策，信功實業晚間發聲明「堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品」。宅神朱學恒在臉書貼出「信功」的公開聲明，表示不要以為每個豬農都像保生大帝一樣好脾氣。

蘇貞昌昨在立院中說：「屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。上禮拜我去屏東，那個信功豬肉出貨到日本，他還是國民黨中常委，他很支持耶！」信功肉品晚間發布聲明表示，蘇貞昌11月19日到公司參與台灣豬肉加工品外銷封櫃儀式，全程都沒有討論或提及萊豬議題，「故無蘇院長於立法院所說明的支持萊豬之事。」

對此，朱學恒解讀指出「信功表示：我沒有支持。你也不熟，我們也不支持你們。」

蘇貞昌說法遭業者駁斥，行政院秘書長兼發言人李孟諺昨天晚間表示，今日蘇貞昌於立院院會答詢中表達屏東多數豬農支持政府政策，指的是政府除了在防範非洲豬瘟、口蹄疫拔針，輔導台灣豬肉出口的成效獲得廣大豬農支持，這次也準備百億基金要來幫助豬農，除了改善豬農的軟硬體設施，也要由政府來出錢建立完善的冷鏈系統，讓台灣畜牧產品再度登上國際舞台，並非指涉特定豬農支持政府以國際標準開放美豬進口之政策。

信功聲明如下：