蘇貞昌說信功很熟、很支持遭打臉 宅神：以為豬農都好脾氣
行政院長蘇貞昌昨在立法院回答進口萊豬相關議題時表示，肉品公司、信功實業很支持政府的政策，信功實業晚間發聲明「堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品」。宅神朱學恒在臉書貼出「信功」的公開聲明，表示不要以為每個豬農都像保生大帝一樣好脾氣。
蘇貞昌昨在立院中說：「屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。上禮拜我去屏東，那個信功豬肉出貨到日本，他還是國民黨中常委，他很支持耶！」信功肉品晚間發布聲明表示，蘇貞昌11月19日到公司參與台灣豬肉加工品外銷封櫃儀式，全程都沒有討論或提及萊豬議題，「故無蘇院長於立法院所說明的支持萊豬之事。」
對此，朱學恒解讀指出「信功表示：我沒有支持。你也不熟，我們也不支持你們。」
蘇貞昌說法遭業者駁斥，行政院秘書長兼發言人李孟諺昨天晚間表示，今日蘇貞昌於立院院會答詢中表達屏東多數豬農支持政府政策，指的是政府除了在防範非洲豬瘟、口蹄疫拔針，輔導台灣豬肉出口的成效獲得廣大豬農支持，這次也準備百億基金要來幫助豬農，除了改善豬農的軟硬體設施，也要由政府來出錢建立完善的冷鏈系統，讓台灣畜牧產品再度登上國際舞台，並非指涉特定豬農支持政府以國際標準開放美豬進口之政策。
信功聲明如下：
信功實業股份有限公司公開聲明
蘇貞昌院長於11/19帶團隊蒞臨信功肉品公司，為參與台灣豬肉加工品外銷封櫃儀式全程並無討論或提及萊豬議題，故無蘇院長今（12/1）於立法院所說明的支持萊豬之事。信功實業董事長楊博仁，封櫃儀式當日因商務未在台灣，並無與蘇貞昌院長接觸或談及任何萊豬立場及議題。
信功實業股份有限公司於1982年起經營豬肉品外銷事業，並於1997年爆發口蹄疫之際，堅持食安品管，使用醫療級管理將生鮮肉品外銷轉型成加工品外銷，1998年取得日本農林水產省加熱食品認證指定工廠，成為台灣當時唯一可外銷至日本、新加坡的豬肉加工品工廠。信功公司使用國內契約牧場之優良豬隻，經營良心企業，一向堅持所製造的任何產品，董事長本人都敢吃，也敢給自己最親近的家人吃，才能銷售給社會大眾。
信功肉品堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品，所使用的國產豬肉在抗生素、磺胺劑類亦不惜投入大量的品管檢驗成本，使產品在抗生素、磺胺劑類0殘留，更何況是可輕易排除的萊克多巴胺，眾所周知信功肉品之品管為肉品業界最嚴，亦為CAS肉品項目類連續10多年來唯一優級工廠（CAS標章底下分優級、良級、普級、加嚴級總共四級）。
信功實業股份有限公司
中華民國109年12月1日
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