台灣以色列簽志工合作瞭解備忘錄 盼深化合作
外交部今天表示，外交部次長曹立傑今天在外交部主持「台以志工合作瞭解備忘錄」簽署儀式，由駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）及我駐以色列代表張國葆以視訊連線方式，分別代表兩國政府進行異地簽署，外交部表示，藉由協定的簽署，將深化雙方志工領域的合作，進一步增進兩國友誼。
曹立傑致詞時表示，志工青年是台灣最佳的民間大使，台灣與以色列理念相近，感謝各方努力促成協定的簽署，再度彰顯雙邊堅實的友誼及互惠合作的決心。
柯思畢致詞時肯定台灣政府積極協助青年參與國際事務，鼓勵未來有更多台灣青年到以色列參與志工服務，他也頒發感謝狀表揚台灣志工青年的貢獻。
外交部表示，「以色列海外志工計畫」每年約接待來自45個國家的1千名志工前往以色列社福機構服務，台灣青年參與人數名列亞洲國家前矛，展現民間充沛愛心力量。
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