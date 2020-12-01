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台灣以色列簽志工合作瞭解備忘錄 盼深化合作

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部次長曹立傑、衛福部次長李麗芬、以色代駐台代表柯思畢夫婦和參與志工合影。圖/外交部提供
外交部次長曹立傑、衛福部次長李麗芬、以色代駐台代表柯思畢夫婦和參與志工合影。圖/外交部提供

外交部今天表示，外交部次長曹立傑今天在外交部主持「台以志工合作瞭解備忘錄」簽署儀式，由駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）及我駐以色列代表張國葆以視訊連線方式，分別代表兩國政府進行異地簽署，外交部表示，藉由協定的簽署，將深化雙方志工領域的合作，進一步增進兩國友誼。

曹立傑致詞時表示，志工青年是台灣最佳的民間大使，台灣與以色列理念相近，感謝各方努力促成協定的簽署，再度彰顯雙邊堅實的友誼及互惠合作的決心。

柯思畢致詞時肯定台灣政府積極協助青年參與國際事務，鼓勵未來有更多台灣青年到以色列參與志工服務，他也頒發感謝狀表揚台灣志工青年的貢獻。

外交部表示，「以色列海外志工計畫」每年約接待來自45個國家的1千名志工前往以色列社福機構服務，台灣青年參與人數名列亞洲國家前矛，展現民間充沛愛心力量。

外交部次長曹立傑(左)、衛福部次長李麗芬(右)及以色列駐台代表柯思畢(中)，與以色列勞工、社福暨社工部卡普蘭總司長及駐以色列代表張國葆等人合影。圖/外交部提供
外交部次長曹立傑(左)、衛福部次長李麗芬(右)及以色列駐台代表柯思畢(中)，與以色列勞工、社福暨社工部卡普蘭總司長及駐以色列代表張國葆等人合影。圖/外交部提供

以色列 外交部 青年

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