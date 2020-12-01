藍指政院警官隊監控在野黨 民進黨批「仗勢欺負員警」

針對國民黨立法院黨團總召林為洲今天指控行政院警官隊監控在野黨，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨又在玩韓國瑜追蹤器的老梗，行政院長到立法院進行備詢，行政院警官隊都會在相關布點位置派駐警力，早已行之有年，國民黨執政時也是如此，林為洲怎會不知道這是合理的警力部署調度呢？

顏若芳指出，行政院已經公開說明，負責院長維安的警官隊人員，都站在固定的位子，並佩戴識別證，光明正大執行勤務，國民黨根本就是企圖帶風向製造假新聞，而國會議員為了一人一黨的政治目的，竟然仗勢欺負執勤的員警，更難以讓人認同。

顏若芳表示，這段時間以來，國民黨為了杯葛，12次霸佔議場，對行政院長丟水球、潑灑豬內臟。行政院長今天好不容易可以上台備詢，拜託國民黨的大立委行行好，不要為了移轉荒腔走板的杯葛行徑，藉故欺負配戴識別證、認真執行勤務的警官隊小隊員。