「中央圖房」還有9小編？政院批民眾黨與事實不符

民眾黨立委賴香伶、高虹安今舉行記者會質疑行政院有「中央圖房」，且「重大溝通宣導與勞務人力採購標案」4年金額高達1.03億元，以勞務承攬聘雇的小編多達9人，光今年就已花掉680萬。行政院今二度回應民眾黨，批評民眾黨所說的「大內宣」、「養9位小編」，都與事實不符。

對於民眾黨團指控，行政院稍早先解釋，所製作的相關圖卡，都已經整理完成並送交立院參考，未來也會請同仁在做政策說明圖卡時皆標示出處。

不過，對9人小編、高額經費等指控，行政院嚴正否認表示，所謂的9人其中有5人，屬於新傳處常年因為處內特殊業務需要，予以辦理的勞務採購。其業務包含整理與政院相關報導，輿情資料傳送、報紙雜誌分送，每日行政院相關電子媒體報導播出畫面拷錄，以及協助審核輿情發送之簡訊內容，行政院記者會網路直播及副控室操作等等。

行政院說，2019年以前，因為相關勞務採購預算多是統一編列於院本部，新傳處僅有編列工讀生性質的勞務採購，另有四人的勞務採購，則是業務包含具有專業及相關工作背景的動態攝影、平面攝影、動畫製作與網站製作業務，負責拍攝及製作相關素材，提供行政院所屬機關、LINE TODAY政府澄清專區及跨部會文宣使用，民眾黨團簡稱誤導為所謂的「大內宣」、「養九位小編」，都與事實不符，行政院特此澄清說明。

行政院也解釋，這類宣傳編列與支用，並非行政院獨有，相信地方各縣市政府為了將施政措施或政策對民眾溝通說明，也都會在預算中編列類似宣傳經費，而相關預算編列一切依法辦理，並且受立法院審查三讀通過，辦理採購與支用，也都要事後受監察院審計部審計。

行政院表示，相關資訊其實都在日前回覆提供民眾黨團索取資料中，對於民眾黨團仍以與事實不符的內容舉行記者會，行政院表達遺憾，也特此再次向社會澄清說明。