相隔5年！柯文哲與王世堅和解之握 王：握完想尿尿

台北市長柯文哲今天赴議會致謝議員辛苦審查預算，柯文哲拜會警政委員會時，與頭號柯黑議員王世堅面對面，兩人在媒體注目下，相隔5年多後首度「和解之握」，不過兩人握完手之後，刻意都將眼神避開，場面尷尬。

媒體追問這是否是和解之握？柯文哲說，他第一次當選時，，曾與王世堅握過手；王世堅則苦笑，「我今天早上還批評....」王還說，「怎麼握完我就想尿尿了」，現場爆笑如雷。

柯文哲與民進黨議員王世堅是在5年多前，兩人因晴光市場遮雨棚拆不拆立場不同，因此槓上，王世堅也與柯黑議員自居，不過今天的「和解之握」握完之後，擔任召集人的王世堅宣布預算審查暫時休息，疑似是到洗手間，現場議員等待時直呼，怎麼這麼久？該不會與柯握完手到現在還沒有出來？還有議員笑稱，不知道是不是毒性太強？

另外，柯文哲赴工務委員會，議員洪健益則酸柯文哲，「你說鄭文燦這麼認真跑行程選總統？你怎麼還在這裡？柯文哲還不快去跑行程？不要送橘子了，快點去跑行程。」

柯赴教育委員會，議員鍾佩君則追問柯文哲，是否因為音圖中心拍桌，還吞高血壓藥？柯文哲回，是平常就有吃藥，只是多吞了一顆。