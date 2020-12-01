幕僚小編在立院製惡意哏圖…蘇貞昌將檢討 藍委：違法就是違法

行政院被爆出做哏圖供網軍、側翼等攻擊在野黨，遭質疑行政不中立。行政院長蘇貞昌今天在立法院答詢表示「確實應該檢討」，有做錯就該改。國民黨立委李貴敏今再質疑，政院發言人室幕僚直接在立法院議場製作攻擊立委的哏圖，這哪只是有錯就要檢討的問題？「違法就是違法，請蘇內閣面對行政院網路小編違法問題吧！」

李貴敏在臉書指出，同黨立委許淑華在臉書貼出一張手持反對民進黨政府進口萊豬圖卡的照片，沒想到卻遭惡意P圖，竄改圖像中淑華的手板，改成充滿性暗示的字句來汙衊、霸凌。許多網友看不下去，隨即截圖駁斥這種惡搞的缺德行為。

李貴敏說，不管男性還是女性，這種物化女性的輕蔑行為，除已逾越正常範圍，也惡意誤導使人不正當聯想。行為人自然要為這些侮辱他人的言行負責，也提醒惡搞的側翼們，改作前最好先取得圖卡原創者的同意，否則是有刑責的。喜歡作哏圖、拿哏圖蓄意攻擊他人的網友可千萬留意了。