中選會補律師 蘇貞昌提名「法扶專長」陳恩民

中選會前委員周志宏經總統特任為銓敘部部長，行政院今表示，已將提名人選陳恩民1人名單函送立法院審查。根據行政院資料，陳恩民現任律師職務，具有民、刑事訴訟法、選罷法規、法律扶助業務等專長。

周志宏9月出任銓敘部部長，根據中選會組織法第3條規定，委員出缺時，行政院長應於3個月內辦理提名作業，繼任委員的任期至原任期屆滿之日止。

行政院指出，本次中選會委員的提名，經考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才；被提名人陳恩民現任律師職務，具有民、刑事訴訟法、選罷法規、法律扶助業務等專長，學經歷俱優，本次提名任期至2021年11月3日止。

行政院表示，提名時已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定，期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。