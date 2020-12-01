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驚悚！豪雨致災 蘇花武塔路段冒「天坑」直通太平洋

秋冬專案／三日內出入境返台 可免付核酸檢驗不挨罰

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心邊境檢疫組副組長何麗莉說，聲明切結書可以自行下載，含中英文版切，免付情形會準動式調整，但未必會全數明列，包括今天說的三天內，將由外交部溝通。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心邊境檢疫組副組長何麗莉說，聲明切結書可以自行下載，含中英文版切，免付情形會準動式調整，但未必會全數明列，包括今天說的三天內，將由外交部溝通。記者邱宜君／攝影

秋冬專案今上路，預計執行三個月，所有入境者強制檢附陰性檢驗證明，除緊急協處、來自無法自費篩檢國家，或專案經指揮中心同意者及其他經指揮中心公布對象，如自我國出境且三日內再入境，可主動切結及檢附佐證文件免檢附報告，也不會挨罰，入境時須自費接受採檢。

符合上述者請旅客於航空公司報到(check in)時主動切結及檢附佐證文件(死亡證明書、病危通知書、診斷證明書等)，並依航空公司安排機上指定區域搭乘；入境時須自費接受採檢。

中央流行疫情指揮中心邊境檢疫組副組長何麗莉說，聲明切結書可以自行下載，含中英文版切，免付情形會準動式調整，但未必會全數明列，包括今天說的三天內，將由外交部溝通。

何麗莉表示，所有外籍航空都已由民航局透過管道告知，近日會飛往台灣的直航班機，民航局已一一通知，都有持續通知我們新的規定。過去外籍人士需陰性證明，相信航空公司已熟悉該模式，秋冬專案只是擴大檢驗證明對象。

另外，額外安排座位是否會因此多收機票費用，何麗莉僅說，安排與其他乘客分離位置是依據傳染病防治法，基於風險評估、機上防疫，建議航空公司，是否另外收費要看航空公司規定。

何麗莉提醒，入境時檢疫人員先看聲明書，內容勾選有報告者就可入境，期間會不定期抽查，被發現謊報有報告，將重罰15萬元。該份報告航空公司不會收走、不留底，建議民眾要把檢驗報告至少妥善留存到檢疫期滿為止。

指揮中心發言人莊人祥表示，三日內出入境返台認定標準為護照日期，確認出入境時間是否三天內。另外，針對不符合免付證明者，裁罰基準已進入簽呈階段，預估在一周公布，透露若旅客抵台後拒絕、規避，甚至威脅防疫人員等情節重大者，得依傳染病防治法處15萬元罰鍰。

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