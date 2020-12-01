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民眾黨批蘇貞昌臉書梗圖不中立 「編號173周小編最令人在意」

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
民眾黨立委高虹安（右）質疑，行政院中央圖房4年燒1.03億，梗圖內容確實有不符行政中立的情形。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
民眾黨立委高虹安（右）質疑，行政院中央圖房4年燒1.03億，梗圖內容確實有不符行政中立的情形。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

行政院『中央圖房』4年燒1.03億，花公帑大搞行政不中立！」民眾黨立委賴香伶、高虹安1日指出，行政院「重大溝通宣導與勞務人力採購標案」4年金額高達1.03億元，以勞務承攬聘雇的小編多達9人，光今年就已花掉680萬；行政院則回應，未來會請同仁標示出處。

梗圖違反行政中立

「這些梗圖內容確實有非常不符行政中立的情形！」高虹安質疑，民眾黨曾去函要求了解，行政院到底做了多少這類梗圖？又用什麼管道發送？為什麼可以不必適用《預算法》第62-1條「應標示為廣告」？行政院回函說：「只要公開透明且不影響行政中立、新聞自由、人民權益者，可免予適用本法。」

高虹安強調，大家前陣子看到的梗圖，就是在做非行政中立的事情，是在做政黨鬥爭、攻擊在野黨，「這樣的行政院回函，本黨完全無法接受！」這些內容還是要予以標記，並讓民眾知道這些廣告來自行政院，來源必須清楚；大部分圖文來自行政院長蘇貞昌的臉書，可看出蘇揆常用公帑為個人造勢。

「最令人在意的是編號173由周姓小編所做圖文。」高虹安指出，其他圖文都有標示利用什麼管道發布，檢視過全部的梗圖後發現，裡面確實有很多沒標示發布管道，或違反62-1條行政中立原則的情形；更甚者有外交部小編暗示「中華民國是贅字」，駐美代表處還轉發推文，可見政府的立場並不中立。

勞務承攬預算暴漲

賴香伶質疑，行政院前發言人丁怡銘在做「中央圖房」時，究竟是為國家、人民做政令宣導，還是為了攻擊監督政府的在野黨？大內宣預算雖然逐年下降，但標案都是提供給特定的媒體、平台、廠商、或派遣人力公司，如連續3年由優力公司得到人力派遣勞務採購案；「都是走限制性招標嗎？」

賴香伶指出，根據政院新聞傳播處編制，非正式編制人員，以勞務承攬聘雇的小編多達9人，今年度就花掉超過680萬元納稅錢，「這是蘇院長打臉賴清德前院長！」本來新聞發布室只有1位臨時人員，107年勞務人力只編了47萬，近兩年預算竟暴漲了十幾倍，多出的人力都在製作大內宣梗圖。

「蘇院長用勞務承攬聘雇包裝，這就是108年宣示的『零派遣』政策嗎？」賴香伶強調，請行政院公布，大內宣得標是否走限制性招標？標案是否疏漏未提供點擊及分送系統資料，假驗收、真過關？並請人事行政總處說明為何「假派遣、真承攬」，假服務國家之名，行為執政黨鬥爭服務之實。

政院：要求標示出處

行政院回應：因應時代變化，各級政府都基於增加政府政策宣傳能力與效果，聘用相關專業人員。同仁們在做政策宣傳時想梗、製作淺顯易懂的圖卡、拍攝影片來說明各種政府政策，都是正面的好事，也可以節省委外製作影像廣告的經費。政院所製作的相關圖卡，都已經整理完成並送交立院參考，未來也會請同仁在做政策說明圖卡時皆標示出處。

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行政院 行政中立 賴香伶

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