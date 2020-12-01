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修憲工程刻不容緩 時力提5大訴求

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
時代力量黨主席陳椒華在記者會上，向外界宣布時代力量的修憲主張。（時代力量立院黨團提供）
時代力量黨主席陳椒華在記者會上，向外界宣布時代力量的修憲主張。（時代力量立院黨團提供）

「我們希望儘快有一部正常的憲法！」時代力量1日召開記者會，立委兼黨主席陳椒華表示，立法院這個會期已經召開修憲委員會，希望能儘速推動18歲公民權、廢除考監等主張，立委邱顯智說，現行修憲門檻太高，希望能調降門檻。中央大學兼任副教授曾建元則希望將選舉改為聯立制，讓政黨參與更多元。

修憲使國家正常化

陳椒華說，雖然時代力量在修憲委員會只有1席，但他們還是要將他們的5大訴求：「主權正義、世代正義、多元參與、廢除考監、調降門檻。」表達出來。台灣民眾對於國家地位的正常化早有期待，因此他們希望新的修憲案可以廢省，並將增修條文前言中的「國家統一前」字眼刪除。

邱顯智則指出，現行的修憲門檻無論在立法院或是進入公民複決的門檻都太高，此次修憲如果要公民複決需要900多萬人投票贊成才能通過，根本是不可能的事，因此他們也希望在本次修憲中，將原本2分之1選舉人通過的門檻改成「2分之1投票、2分之1通過」，憲法才有更多調整可能。

修改選制、多元參與

時力立委王婉諭也提到，目前除了憲法以外，民法等法律到處都充滿了年齡的限制，但台灣目前已經邁入超高齡化社會，因此在政治上要給年輕人更多餐與空間，他們希望立法院在修憲提案上能儘速達成共識，如將男女婚姻年齡都調整至18歲，成年年齡調降等，落實世代正義。

「台灣因為選舉制度，讓施政都受到地方派系綁架！」中央大學客家語文暨社會科學系兼任副教授曾建元說，因為現有並立制的選舉制度，區域立委只要靠服務好就可以當選，不分區立委在中央制定政策的能力減弱，因此他建議修憲將選制改為聯立制、調降不分區門檻，才會讓台灣政治更多元發展。

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修憲 時代力量

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