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【即時短評】又call馬維拉 到底誰在執政？

聯合報 / 本報記者鄭媁
行政院長蘇貞昌上周五在綠營立委層層保護下，總算完成施政報告。 本報資料照
行政院長蘇貞昌上周五在綠營立委層層保護下，總算完成施政報告。 本報資料照

歷經豬內臟杯葛風波，行政院長蘇貞昌今天總算順利上台備詢，然而面對在野黨猛攻萊豬，蘇貞昌不僅未正面回應立委質詢，再度搬出馬政府、嗆「國民黨進口8年萊牛，台灣人吃了8年、愈吃愈多，也沒出任何事情。」這般傲慢態度，當真準備好接受民意監督了嗎？

國民黨團今天一改杯葛手段，輪番上陣質詢蘇揆，並要求先為萊豬政策昨非今是道歉。蘇貞昌仍辯稱，民進黨當年確實反對，但當聯合國CODEX標準一出來，他作為黨主席就表示接受。還說台灣人吃了8年萊牛，從1萬多公噸吃到6萬多公噸，也沒出任何事情。

藍委蔣萬安要求說明我國是否進用萊克多巴胺、為何不標萊劑，蘇也多次反質詢，還嗆自己正在回答，但不會照蔣萬安的意思講蔣喜歡的話。

被封為「吵架王」的蘇貞昌不僅辯才無礙，除了善用反問技巧令對手一度語塞，也常搬出前朝政府做法當作擋箭牌，將「馬維拉」效果發揮得淋漓盡致，讓人渾然忘卻現在是哪一黨執政。

細數蘇貞昌東拉西扯馬政府的例子，包括被國民黨立委質疑，政府頻舉債編預算，早超過舉債上限，諷刺蘇貞昌是「最會借錢的閣揆」。蘇不服氣回擊「看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹」，馬政府8年才是年年負債、負債最多，蔡政府才最重視財政紀律。

陸委會4月擬依「兩岸人民關係條例」，開罰任職大陸東方衛視的記者張經義，蘇貞昌也說，該規定是馬政府修訂；隨即遭馬辦反駁，稱是時任陸委會主委的蔡英文總統訂下的規定。行政院發言人才趕緊澄清蘇是誤稱，向社會大眾及馬英九致歉。

對於中天不續照一事，外界質疑行政院干預NCC審查，蘇貞昌說，10年前馬政府執政的時候，曾經撤照、停播年代綜合台，「是不是因為他們有干預、有經驗，以為現在他也會干預，也有辦法干預？」

國民黨為了萊豬杯葛，蘇貞昌態度放軟呼籲讓施政報告順利進行，想必早已蓄勢待發、要讓在野立委「問好問滿」，未料面對質詢還是拿馬英九當救援投手，正凸顯民進黨政府對進口萊豬難自圓其說，總質詢攻防淪為蘇貞昌的表演秀，也是早可預料。

蘇貞昌 萊豬 國民黨

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