英駐台代表唐凱琳將離任 蔡總統感謝促進提升台英關係

蔡英文總統上午接見即將離任英國在台辦事處代表的唐凱琳（Catherine Nettleton）女士，蔡總統感謝唐凱琳在任四年來協助提升台英經貿關係、促進雙邊高層互訪，以及共同對抗疫情，期盼未來也能持續加強臺英在能源轉型等領域的合作與交流。

蔡總統表示，唐凱琳從2016年底來台就職以後，經常來總統府交流，是互動非常密切的好朋友。這個月，唐凱琳代表即將離任，今天是最後一次來訪，她感到非常不捨。她要代表政府和人民，感謝唐凱琳代表對於提升台英關係的貢獻。

蔡總統指出，這四年來，台灣和英國在多個不同的產業建立了更多正式的交流機制，包括台英智慧城市論壇、能源對話及農業對話。唐凱琳也促成不少雙邊高層互訪，讓台英交流更加直接暢通。

蔡總統表示，台英貿易夥伴關係也持續提升、增溫。去年，雙邊貿易總額增加到71億英鎊，台灣已經成為英國在亞太地區的第七大貿易夥伴。上個月才剛召開台英經貿對話會議，未來也將繼續打造更強固的貿易和投資關係。

在疫情部分，蔡總統說，今年台灣和英國加強合作，共同對抗疫情，政府感謝英國在今年6月支持台灣成功參與「全球疫苗聯盟」(GAVI)高峰會，也期待雙方能一起克服後疫情時代的挑戰。

對於英國首相強生（Boris Johnson）提及的綠色經濟振興計畫，蔡總統說，這將是英國在後疫情時代的主要動力，「我們也認同強生首相的觀點」，綠色與經濟成長是可以兼顧的，而離岸風電產業也是台英近年來合作的重點。

蔡總統還表示，過去在唐凱琳協助下，台灣和英國合作發展本土風電，成立台灣第一座風能訓練中心，也成就台灣離岸風電發展在亞洲的領先地位。英國明年將主辦聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會。上個月，台英曾經就相關議題，召開會議交換意見。希望英國能支持台灣參加明年的大會，讓雙方在能源轉型上持續加強合作。

此外，還包括英國在台辦事處也關注2030雙語國家政策，並且跟教育部合作，提升台灣的英語教育。

蔡總統說，唐凱琳對於台灣的協助實在太多，無法一一細數，其用心和付出，她也再度表達誠摯感謝，並祝福她未來工作順利，繼續做台灣的好朋友。台灣永遠歡迎唐凱琳代表回來，創造更多美好的回憶。