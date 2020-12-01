警官隊跟到立院保護閣揆 徐國勇：政黨輪替前都這樣子

國民黨反萊克多巴胺美豬進口，上午召開黨團大研議後續攻防，但卻發現行政院警官隊員警竟在會議室周邊，疑似偷聽會議內容，還通報會議結束，批評警察國家再現。內政部長徐國勇答詢時回應，政黨輪替之前統統都是這樣子。

國民黨立委洪孟楷上午質詢時質問行政院長蘇貞昌，是否認識涉偷聽員警？蘇回應，「這我不認識」，並說不一定每個維安警力都認得出來，每個維安員警也不一定都穿西裝。

徐國勇則坦承，政院維安員警有很多制服，有西裝、中山裝，「今天那個員警穿的是西裝」。但徐表示，立院每一個門口或路口都有警官，這是10幾年來都這樣，政黨輪替之前通通都是這樣子。

徐國勇也說，該員警負責維安，當然是保護行政院長，也沒有把立委都當恐怖分子，該員警也回報「絕對沒有監聽」。