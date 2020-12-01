陳其邁就任滿百日 國民黨團：百廢待舉！

高雄市長陳其邁就任滿百日，高雄市議會國民黨團今聯合質詢批陳其邁就任百日、百廢待舉，並打43分不及格。國民黨議員陳若翠並指高雄15到24歲青年失業率高達13.9%，但陳其邁指是在前市長韓國瑜任期數字。陳其邁和市府團隊在質詢時交頭接耳、滑手機，也被國民黨痛批毫無謙卑。

國民黨議員陳若翠、邱于軒、方信淵等人在議會聯合質詢，陳若翠表示，陳其邁就任百日卻被評為不受歡迎市長，經濟日報調查也說施政滿意度倒數、幸福指數六都墊底，批陳其邁看高不看低、背離民意，質詢實問虛答，政策說很多卻做很少，說要「緊緊緊」，但螺絲卻「鬆鬆鬆」。

陳若翠並批陳其邁不敢承諾捍衛食安、輕軌也一意孤行、高雄商圈蕭條、市民負債、青年還是低薪、失業率高、人才仍向外移居，15到25歲失業率高達13.9%，「你執政百日，百廢待舉！」

當陳若翠在質詢時，陳其邁不斷和一旁副市長史哲交頭接耳，陳若翠數次詢問陳其邁「你有沒有在聽我講話？」邱于軒接著說，陳若翠質詢時，運發局、秘書長及行國處長等首長在滑手機，社會局長在看書，正在跟陳其邁講話時，陳其邁又低頭不看議員，批陳其邁及團隊不謙卑。

陳其邁回說，15到25歲失業率13.9%是今年1到6月的前市長韓國瑜任期時的數字，「不要把韓市長算在我的」，他努力解決失業問題、拚經濟，昨高雄「5G AIoT國際大聯盟」成立，也有幾位議員出席，他會請大家吃雞排。

陳其邁並舉例許多國民黨議員在議會提出的政策質詢內容，如如長照、公園、產業等，表示講政策他都接受、也願溝通。陳其邁並表示這幾年也許是百廢待舉，但盼與議員一起努力。邱于軒批他說要弭平傷痕，結果一開口就破功。

國民黨團會後再開記者會批陳其邁執政百日，背離民意。總召蔡武宏說，民調不理想，顯示陳其邁緊緊緊破功，應盡快讓市民有感，看到新市政及未來方向。

陳若翠說，遺憾在質詢時看到陳其邁及團隊不斷咬耳朵、做自己事情，15到24歲失業率高，陳其邁卻說是韓市府時期，但其實高雄失業率並沒低過。陳其邁提出的發展5G AIoT等，要多年才能見成果，根本遠水救不了近火。

李眉蓁也批陳其邁備詢態度輕浮、不禮貌，7成民意反對萊豬，但陳其邁只聽中央的，不顧基層。也請陳其邁不要什麼事情都推前朝、只會搬出韓國瑜、馬英九。

國民黨團並指陳其邁整體施政18分、增加就業6分、重大交通建設9分、解決空汙0分等，總計僅獲43分不及格分數。