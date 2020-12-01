「國瑜執政邁邁買單！」綠營議員替陳其邁百日民調喊冤

高雄市長陳其邁今天上任100天，高市綠營市議員紛給陳其邁打分數，多數認為達到85分要求，也有人給99分，只差1分滿分，也有議員表示不打分數，分數留給高雄市民打。民進黨團表示，陳其邁多項政績讓市民有感，近日兩項民調對他不盡公平，他們替執政百日所打的平均分數是85分。

陳其邁8月24日上任，今天就職滿百日。在就職滿百日之前，台灣民意基金會與經濟日報陸續發布民調，結果顯示「陳其邁被列為最不受歡迎的六都市長」、「高雄幸福指數墊底」。

針對上述民調結果，民進黨團今早召開「高雄我有感，我評85分」記者會，議員林智鴻、黃秋媖、李雅慧、郭建盟、鄭孟洳與范織欽等人出席。黨團幹事長陳致中表示，高雄目前還是有政治對立的情勢，情緒會投射在陳市長身上，所以民調問全國民眾會失真與不公平，要問高雄市民比較準確；經濟日報民調的時間點是陳其邁就任一個月時，「國瑜執政邁邁買單，不是那麼公平」。

市議員紛紛肯定陳其邁上任後的前鎮漁港、社會住宅、新住民、捷運黃線、公托與招商等成績。陳致中、林智鴻說，他們打85分，范織欽認為90分不為過，黃秋媖則認為應該要打99分，留1分努力空間，郭建盟原本打87分，後來覺得諧音不好聽，新增1分變88分。

針對執政成績，邱俊憲沒有打分數，他說，在他心中只有及格與不及格之分，分數留給市民打，但他肯定陳其邁市長比前市長韓國瑜表現好，成績是及格的。