民眾黨：政院4年花1.03億大內宣 特定廠商輪流承包

行政院日前爆出做哏圖供網軍、側翼等攻擊在野黨，引發輿論關注。民眾黨團今天表示，行政院的重大溝通宣導與勞務人力採購標案，近4年編列高達1.03億元，質疑政府根本用公款從事「大內宣」，且相關標案都由特定廠商輪流承包，當中是否有弊端同樣令人質疑。

民眾黨團幹事長高虹安表示，行政院「中央圖房」4年燒1.03億元，養9個小編做哏圖，卻沒依照預算法62之1條，加註廣告字樣，明顯刻意迴避相關責任。

高虹安指出，經統計1月到11月由政院「中央圖房」生產的圖卡，許多出處都是在行政院長蘇貞昌的臉書，蘇用公帑大搞個人臉書的圖文，是否也有替自己造勢之嫌。

民眾黨團總召賴香伶表示，大內宣的標案都是提供給特定媒體、平台，但這些招標並非限制性招標，為何會歷年得標的平台都差不多，連派遣公司都差不多，「到底是有什麼強力的專業性，可以連年得到大內宣的人力承攬」。