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外交部推一站式中英文網站 盼國際非政府組織來台設點

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹。記者徐偉真/攝影
外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹。記者徐偉真/攝影

外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹今天表示，為了吸引優質且重要的國際非政府組織（INGO）來台設立據點，外交部特別在NGO雙語網站設置「INGO在台設點」資訊專區，提供一站式中英文資訊服務；王雪虹說，希望能提供誘因讓INGO來台設點，政府會補助開辦費，未來希望能提供第一年的租金補助。

王雪虹今天在例行記者會上表示，「INGO在台設點」專區從「使用者角度」和「簡易操作」出發，將INGO來台設點可選擇的三種型態，包括辦事處、社會團體、財團法人等分屬不同部會業管的申設登記規定，以及在台開辦營運所需包括雇用、外國主管及應聘人員來台居留、申請統一編號等資訊統整分類，另外外交部將成立單一聯繫窗口，由專人專責協助INGO在台設點。

王雪虹表示，為了增加INGO來台設點途徑，外交部另已依據「財團法人法」授權訂定「外國國際合作事務財團法人向外交部申請認許辦法」，凡從事的業務符合民主自由、人權正義、和平包容種類或目的之一，可向外交部申請認許，外交部也將INGO在我國境內財產的總額門檻由一般新台幣3千萬元降為1千5百萬元。

王雪虹說，目前在外交部協助之下，目前「美國國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）已獲得內政部許可登記，另外「美國國際共和研究所」（International Republican Institute, IRI）、德國智庫「斐特烈․瑙曼基金會」（Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit）和捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）等INGO也宣布將於近期來台設處。

王雪虹表示，中英文網站的資訊都有通電全球外館，請外館跟當地NGO或是國際NGO接觸時可以告知，台灣民主基金會也有幫忙宣傳；而吸引INGO來台的誘因，王雪虹說，希望能提供誘因，例如補助開辦費，因為他們來台申請需要費用，也希望能提供他們第一年的租金補助。

外交部 財團法人法

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