聽新聞
test
0:00 / 0:00
訊問錄音檔又有問題 蘇震清妻向總統喊話：堅持司改
被民進黨停權中的立委蘇震清涉入SOGO立委涉賄案，目前仍羈押中。今天蘇震清妻子廖靖汝與律師陳佳瑤表示，上回檢方提供的訊問錄音檔，有長達6小時無法辨識，不料昨天檢方再度提供的另一套錄音設備的錄音檔，同樣段落卻呈現一片空白，同樣無法辨識；由於屢次受到不公平司法審判，因此蘇震清即日起將絕食抗議。
蘇震清在聲明稿中表示，司法程序正義是受憲法保障的人民基本權利，無罪推定更是國際人權公約所明列事項，但是截至目前為止,檢調單位已經有太多違反程序正義的作為，一開始就違反偵查不公開，放假消息影響輿論，如今關鍵證詞錄音又有人為遮蔽問題，明顯有羅織罪名刻意入罪之嫌，檢調單位罔顧司法人權又如此輕率行事,司法人權已被嚴重剝奪。
廖靖汝泣訴，檢察官信誓旦旦說有兩套獨立的錄音系統，並承諾在7天內轉交，但如今提供錄音檔還是不全，有非常多的關鍵證詞受到遮蔽，同樣有人為變造的嫌疑；對於蘇震清絕食抗議一舉雖然萬般不捨，但仍是尊重蘇的決定。廖也向蔡英文總統喊話表示，台灣司法改革的道路一定要堅持，自己也對司法還有期待。
陳佳瑤表示，蘇震清願意接受公平的審判，但希望整個過程是公平的，也呼籲檢方不要再不斷釋放不實資訊給媒體，妖魔化蘇震清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言