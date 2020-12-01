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訊問錄音檔又有問題 蘇震清妻向總統喊話：堅持司改

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導

被民進黨停權中的立委蘇震清涉入SOGO立委涉賄案，目前仍羈押中。今天蘇震清妻子廖靖汝與律師陳佳瑤表示，上回檢方提供的訊問錄音檔，有長達6小時無法辨識，不料昨天檢方再度提供的另一套錄音設備的錄音檔，同樣段落卻呈現一片空白，同樣無法辨識；由於屢次受到不公平司法審判，因此蘇震清即日起將絕食抗議。

蘇震清在聲明稿中表示，司法程序正義是受憲法保障的人民基本權利，無罪推定更是國際人權公約所明列事項，但是截至目前為止,檢調單位已經有太多違反程序正義的作為，一開始就違反偵查不公開，放假消息影響輿論，如今關鍵證詞錄音又有人為遮蔽問題，明顯有羅織罪名刻意入罪之嫌，檢調單位罔顧司法人權又如此輕率行事,司法人權已被嚴重剝奪。

廖靖汝泣訴，檢察官信誓旦旦說有兩套獨立的錄音系統，並承諾在7天內轉交，但如今提供錄音檔還是不全，有非常多的關鍵證詞受到遮蔽，同樣有人為變造的嫌疑；對於蘇震清絕食抗議一舉雖然萬般不捨，但仍是尊重蘇的決定。廖也向蔡英文總統喊話表示，台灣司法改革的道路一定要堅持，自己也對司法還有期待。

陳佳瑤表示，蘇震清願意接受公平的審判，但希望整個過程是公平的，也呼籲檢方不要再不斷釋放不實資訊給媒體，妖魔化蘇震清。

蘇震清陣營今天記者會表示，北檢再度提供的錄音檔仍有問題。記者蔡晉宇／攝影
蘇震清陣營今天記者會表示，北檢再度提供的錄音檔仍有問題。記者蔡晉宇／攝影

蘇震清 司法改革 人權

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