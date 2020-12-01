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政府採購無人機七成陸製 蘇貞昌：有資安疑慮就排除

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
無人機使用日益普及，資安問題成新隱憂。民進黨立委何欣純今質詢時質疑，日、美因資安疑慮陸續汰換陸製無人機，蘇內閣採購726台無人機中也有逾七成陸製，應有所因應。行政院長蘇貞昌回應，立刻全面盤查，有資安疑慮就排除。記者周志豪／攝影
無人機使用日益普及，資安問題成新隱憂。民進黨立委何欣純今質詢時質疑，日、美因資安疑慮陸續汰換陸製無人機，蘇內閣採購726台無人機中也有逾七成陸製，應有所因應。行政院長蘇貞昌回應，立刻全面盤查，有資安疑慮就排除。記者周志豪／攝影

無人機使用日益普及，資安問題成新隱憂。民進黨立委何欣純今質詢時質疑，日、美因資安疑慮陸續汰換陸製無人機，蘇內閣採購726台無人機中也有逾七成陸製，應有所因應。行政院蘇貞昌回應，立刻全面盤查，有資安疑慮就排除。

蘇貞昌表示，未來的世界一定是科技大戰，美中就不只貿易戰，還有科技戰；很多中國大陸的產品被證實，因為背後有軍方的背景等，涉及國家安全遭禁止進口，我國對這方面也嚴加防備。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥也證實，確實「有一些」陸製無人機有資安疑慮。

何欣純今天在立院質詢時表示，日本明年開始汰換掉中國製無人機，美國也要停飛8百架，我國經濟部、內政部、交通部、僑委會、農委會等各部會總共也採購了726台無人機，其中大陸製逾七成，資安層面是否要有所因應？

蘇貞昌表示，行政院已由副院長層級訂定「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，只要有任何資安疑慮都會限制或排除；後續也會要求副院長就所定的規範，立刻全面盤點，應該限制的就照訂的原則立刻進行。

蘇貞昌說，蔡總統對資安非常重視，認為資安就是國安；不管各部會的無人機是擁有或雇用的，政院防止的態度是一致，立刻盤查各部會情形，配套也要規劃好。

資安 蘇貞昌 行政院

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