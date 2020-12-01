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羅智強罷免吳思瑤發起+1行動 不到一天破7千留言

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
羅智強昨天也在臉書貼文，要網友「加入我+1、罷免吳思瑤、打臉三立台」，短短14個小時，已經破5萬以上按讚，還有7000則以上留言。圖／羅智強提供
羅智強昨天也在臉書貼文，要網友「加入我+1、罷免吳思瑤、打臉三立台」，短短14個小時，已經破5萬以上按讚，還有7000則以上留言。圖／羅智強提供

國民黨北市議員羅智強成立罷免吳思瑤網路總部，訂出目標要募集6萬8860個讚，但因有媒體表示，羅智強要罷免吳思瑤，沒那麼容易。羅智強昨天也在臉書貼文，要網友「加入我+1、罷免吳思瑤、打臉三立台」，短短14個小時，已經破5萬以上按讚，還有7000則以上留言。

底下許多網友留言+1；還有網友說，「我挺智強！我加入」；還有網友留言「+1，我不住士林北投沒投票權，但保證幫罷免找出一票...」；更有許多士林北投區民眾出來留言「＋1」。

因媒體的一句「罷免吳思瑤，沒那麼容易。」羅智強昨天在臉書問網友三個問題「大家要讓三立看衰嗎？」「大家要讓三立看衰嗎？」「大家要讓三立看衰嗎？」結果引發更多網友按讚留言，短短不到一天，留言數已破7000則，還有超過5萬次按讚，留言按讚數還在持續增加中。

罷免 羅智強

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