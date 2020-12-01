做哏圖涉行政不中立？蘇貞昌：確實有些做錯 很對不起

行政院長蘇貞昌今赴立法院接受總質詢，被問及近期的哏圖風波，被質疑行政不中立，蘇貞昌表示坦言，「我們確實應該檢討」，如果有做錯就該改，確實有些是做錯，行政院也有檢討改正，「這點是真的很對不起」。

蘇貞昌今赴國會備詢。民眾黨立委張其祿針對行政院製作哏圖一事做質詢表示，行政院必須做出交代，尤其涉及行政中立的問題，最後受傷的還是行政院的形象，他不知道蘇揆到底知不知道詳情，但原來用作政策說明的哏圖，看到的結果卻是在攻擊在野黨。

蘇貞昌對此表示，院長不可能去了解到很細節的作業，但行政院的同仁有做不對、做不好的地方，剛好由各界指出，「我們確實應該檢討，如果有做錯就該改，確實有些是做錯」。

對於張其祿批評前發言人丁怡銘是違法、失職，已違背公務人員行政中立法，而小編也是準用公務員，認為行政院應做內部檢討」蘇貞昌則說，如果有做錯的地方，確實應該檢討，政院也有檢討改正，「這點是真的很對不起」。