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萊豬議題壓力鍋 蘇揆赴國會 綠委不肯改書面質詢

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌。記者曾學仁／攝影

行政院長蘇貞昌今赴立法院接受總質詢，原傳出民進黨團立委將全部改為書面質詢，以節省議事時間，但最後11位登記質詢的綠委，僅有4位改書面。據了解，黨團確曾私底下請部分綠委改書面，但並沒有正式的拜託，綠委紛紛表示，希望針對萊豬進口的議題做質詢。

針對蘇揆今赴國會接受總質詢，有不具名的的民進黨立委表示，黨團確有來私下問，但不是全部都有拜託，而部分綠委考量到加速議事運轉，同時也體恤蘇揆，決議提出書面質詢。

然而隨著民意壓力增強，例如反萊豬的民團今天也舉行記者會，表明將要求立委在萊豬進口的表決前做表態，有綠委表示，雖然普遍認為綠委都會改書面，還是有非常多的委員對萊豬議題非常關心，黨團既然沒有公開的正式拜託，就是自由選擇。

他指出，許多綠委面臨選區壓力，必須要上台質詢，尤其許多立委並非在衛環委員會，希望能夠有更多機會質詢、提問到衛福部長陳時中，所以都沒有選擇改書面質詢，頂多縮短質詢時間，從30分鐘減為15分鐘。

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