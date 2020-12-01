311地震明年十周年 日本台灣交流協會發布日台友誼圖像

日本台灣交流協會今天表示，明年是日本311大地震（日本稱為東日本大地震）十周年，交流協會希望透過一些活動再次向台灣各界傳達感協的心意，為了加深日台友好，交流協會製作了「展現日台友情的」獨創文宣LOGO和主視覺，由兩位留日的台灣設計師設計，其中LOGO以「人」字為意象，象徵日本民眾與台灣民眾雙方依靠、彼此信任、互相扶持的意象。

交流協會今天發布新聞稿表示，311大地震發生時，除了超過250億日幣的捐款外，賑災物資的提供及緊急救難隊的派遣等，台灣各界在日本面臨前所未有的困難時，就像是自家的事情般地為日本擔心，一起祈禱著災區的早日復原，為東北的復興提供了許多溫暖的援助。

交流協會表示，台灣的幫助讓日方重新發現台灣這個長期的好鄰居、很重要的朋友，「台灣展現的友情，振奮了我們」，這次藉著東日本大地震十周年的機會，交流協會希望透過一些活動再次向台灣各界傳達感謝的心意。

交流協會表示，這物的LOGO和主視覺是由台灣設計師「biaugust 兩個八月」莊瑞豪及盧袗雲兩位設計師創作，他們分別畢業於日本武藏野美術大學以及多摩美術大學，日本是他們設計人生的啟蒙地。

交流協會表示，LOGO的設計理念是一起創造美好、一起創造未來、一起堆砌希望，由連成一條希望的線，讓友誼與美好找到自由成長下去的方向，無論未來如何變化，相互聆聽彼此的需求；不管距離相隔多遠，彼此分享喜悅；日台友情 Always Here，永遠相互扶持、彼此幫忙。