311地震明年十周年 日本台灣交流協會發布日台友誼圖像
日本台灣交流協會今天表示，明年是日本311大地震（日本稱為東日本大地震）十周年，交流協會希望透過一些活動再次向台灣各界傳達感協的心意，為了加深日台友好，交流協會製作了「展現日台友情的」獨創文宣LOGO和主視覺，由兩位留日的台灣設計師設計，其中LOGO以「人」字為意象，象徵日本民眾與台灣民眾雙方依靠、彼此信任、互相扶持的意象。
交流協會今天發布新聞稿表示，311大地震發生時，除了超過250億日幣的捐款外，賑災物資的提供及緊急救難隊的派遣等，台灣各界在日本面臨前所未有的困難時，就像是自家的事情般地為日本擔心，一起祈禱著災區的早日復原，為東北的復興提供了許多溫暖的援助。
交流協會表示，台灣的幫助讓日方重新發現台灣這個長期的好鄰居、很重要的朋友，「台灣展現的友情，振奮了我們」，這次藉著東日本大地震十周年的機會，交流協會希望透過一些活動再次向台灣各界傳達感謝的心意。
交流協會表示，這物的LOGO和主視覺是由台灣設計師「biaugust 兩個八月」莊瑞豪及盧袗雲兩位設計師創作，他們分別畢業於日本武藏野美術大學以及多摩美術大學，日本是他們設計人生的啟蒙地。
交流協會表示，LOGO的設計理念是一起創造美好、一起創造未來、一起堆砌希望，由連成一條希望的線，讓友誼與美好找到自由成長下去的方向，無論未來如何變化，相互聆聽彼此的需求；不管距離相隔多遠，彼此分享喜悅；日台友情 Always Here，永遠相互扶持、彼此幫忙。
至於主視覺，交流協會表示，以 LOGO 中的「人」字為意象，延伸出日台友情的主視覺，透過兩人一組背抵背的動作，象徵日本民眾與台灣民眾雙方依靠、彼此信任、互相扶持的意象；主視覺內人物各表不同年齡、世代、性別、職業等多元的角色，展露出日台友情兼容並蓄，一起攜手前進、邁向未來的美好藍圖。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言