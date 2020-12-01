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禁止酷刑公約研討會 陳菊：與不同政黨溝通保障人權
刑事局今天舉辦禁止酷刑公約研討會，邀學界、政府機關及民間組織參與，監察院長、國家人權委員會主委陳菊致詞說，國家人權委員會將持續與不同政黨溝通，完善運作機制，以落實人權保障。
陳菊說，台灣人權這條路走得非常漫長，在她的那個年代，不知道「人權」兩個字是什麼，經過半個世紀，社會追求自由民主，大家都認為享有人權是作為人最基本的，員警在執法第一線體認人權，任何不人道或酷刑的發生必然減少。
她說，國家人權委員會8月揭牌責任重大，如何完善運作機制，會不斷與不同政黨溝通、跟立法院對話，讓社會最弱勢的聲音「申訴有門」，絕不會「哭訴無門」。
禁止酷刑公約研討會舉行整天，上午在刑事局開幕，陳菊、內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽出席致詞，隨後研討禁止酷刑公約任擇議定書、國家防制機制（NPM）工作內容、酷刑風險因子、禁止酷刑執法準則等主題。
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