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政院警官隊情蒐藍營？行政院致歉：造成誤解將調整

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
國民黨反萊克多巴胺美豬進口，連續杯葛行政院長蘇貞昌12次施政報告，上周才遭突破。國民黨團上午召開黨團大會，但卻發現行政院警官隊警官竟偷聽會議進行，還通報會議結束。 圖／國民黨團提供
國民黨反萊克多巴胺美豬進口，連續杯葛行政院長蘇貞昌12次施政報告，上周才遭突破。國民黨團上午召開黨團大會，但卻發現行政院警官隊警官竟偷聽會議進行，還通報會議結束。 圖／國民黨團提供

行政院蘇貞昌今赴立法院接受施政總質詢，國民黨團一早在立院紅樓101開黨團大會討論對策，事後卻爆出遭行政院警官隊監視的爭議。行政院坦言，院長警官隊會在院長蘇貞昌至立院參與院會備詢時在相關各點派駐警力，今因天雨移至紅樓騎樓，距離紅樓101會議室仍有十多公尺，但對於單純執行勤務時造成委員們誤解表示歉意，並會與警隊同仁討論崗哨位置適度調整。

行政院秘書長李孟諺表示，基於維護院長安全，院長警官隊依照慣例，於院長至立院參與院會備詢時在相關各點派駐警力，從來沒有，也絕對不會有針對各政黨的監控情蒐行為。

李孟諺說，國民黨團質疑之該勤務位置，布點已行之有年，是負責群賢樓停車場區域的維安工作，執勤時也一定配戴識別證供各方辨識，光明正大，絕不會有窺視他黨團的行為；本日因天雨關係移至紅樓騎樓，距離紅樓101會議室仍有十多公尺。對於單純執行勤務時造成委員們誤解表示歉意，並會與警隊同仁討論崗哨位置適度調整。

內政部長徐國勇稍早備詢時也解釋，警員絕對沒有偷聽這回事，而是因為下雨，便衣崗哨才會移動到走廊，且離會議室也有一段距離。

行政院 李孟諺 蘇貞昌

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